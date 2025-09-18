Secciones
Bolsonaro suma más problemas de salud

Condenado y con anemia, al ex presidente le diagnosticaron cáncer de piel.

Hace 2 Hs

BRASILIA, Brasil.- El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada por intento de golpe de Estado, recibió el diagnóstido de cáncer de piel, anunció su médico.

Bolsonaro, de 70 años, tiene un “carcinoma de células escamosas, que no es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias”, dijo a periodistas el doctor Claudio Birolini. Poco antes, había salido del hospital en Brasilia donde se encontraba ingresado desde el martes tras haberse sentido mal.

El líder de la derecha y ultraderecha brasileña cumple condena por haber tramado un golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cumple prisión preventiva domiciliaria desde agosto, bajo estrictas medidas de vigilancia policial.

Evaluación periódica

En un boletín, el hospital DF Star dijo que Bolsonaro llegó el martes al centro “deshidratado, con elevación de la frecuencia cardíaca y caída de la presión arterial”. “Los exámenes evidenciaron persistencia de anemia y alteración de la función renal”.

Tras ser tratado con hidratación y medicamentos vía intravenosa, los síntomas mejoraron y el ex presidente recibió el alta, indicó posteriormente el hospital. Seguirá bajo acompañamiento médico. El diagnóstico de cáncer sin embargo tuvo que ver con unas pruebas que se realizó el pasado domingo, cuando le extrajeron varias lesiones de piel sospechosas.

De las siete lesiones analizadas, “dos dieron positivo al carcinoma”, indicó Birolini, que explicó que en adelante el exmandatario requiere “acompañamiento clínico y evaluación periódica”.

Bolsonaro ha tenido malestares en los últimos meses, especialmente hipos crónicos y vómitos. Algunos de estos problemas son derivados del ataque con cuchillo en el abdomen que sufrió durante la campaña electoral de 2018. Desde entonces fue sometido a varias operaciones, la última en abril por una obstrucción intestinal.

Amnistía y apelación, estrategias de los defensores

La corte suprema lo halló la semana pasada culpable de liderar una organización criminal para aferrarse al poder en 2022, tras perder las elecciones contra Lula.

La defensa del ex mandatario anunció que apelará el fallo, incluso en instancias internacionales. En caso de que se confirme la condena, podría pedir cumplir su pena en casa, si se demuestra que tiene problemas de salud.

El bolsonarismo intenta votar en el Congreso una ley de amnistía para su líder y los miles de bolsonaristas que participaron en el asalto contra las sedes de los poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023. El gobierno del estadounidense Donald Trump, que impuso aranceles punitivos contra Brasil por considerar que existe una persecución política contra su aliado Bolsonaro, advirtió que vendrán nuevas medidas tras la condena, aunque sin especificar cuáles.

