La condena a Bolsonaro: “No fue una caza de brujas”, le dice Lula a Trump

BRASILIA, Brasil.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió a las críticas del estadounidense Donald Trump, que denuncia una “caza de brujas” contra el ex mandatario brasileño Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado. En su primera reacción tras el fallo del jueves contra su opositor, Lula dijo que el proceso “no fue una ‘caza de brujas’”, en un artículo de opinión publicado por el diario “The New York Times”.
El mandatario brasileño dijo que está “orgulloso de la Corte Suprema de Brasil por su decisión histórica”, en un texto titulado: “La democracia y la soberanía de Brasil no son negociables”.
Crítico de Trump, Lula enfrenta una crisis diplomática con Estados Unidos por el juicio a Bolsonaro, principal líder de la derecha y la ultraderecha en Brasil, que se dice víctima de una persecución.
Trump castigó a Brasil con aranceles del 50% (entre los más altos del mundo), a sus productos. Además, sancionó a magistrados del supremo brasileño por su manejo del caso Bolsonaro.
“Presidente Trump, seguimos abiertos a negociar cualquier cosa que pueda traer beneficios mutuos. Pero la democracia y soberanía de Brasil no están sobre la mesa”, escribió Lula en el diario estadounidense.
Bolsonaro, de 70 años, fue condenado por liderar una organización armada para impedir la asunción de Lula, que lo derrotó en las elecciones de 2022. “El fallo fue el resultado de procedimientos llevados a cabo de acuerdo con la Constitución de Brasil de 1988, promulgada tras dos décadas de lucha contra una dictadura militar”, afirmó el presidente izquierdista de Brasil, en el texto publicado en inglés.
“Meses de investigaciones (...) descubrieron planes para asesinarme a mí, al vicepresidente y a un juez de la Corte Suprema”, agregó Lula. La trama golpista no se ejecutó por falta de apoyo de la cúpula militar, según el fallo de la Corte Suprema.
Caso similar
Ese proceso “realmente se parece a lo que intentaron hacer conmigo”, dijo Trump tras la condena a Bolsonaro, en referencia a sus propios problemas judiciales después de la toma del Capitolio en Washington por parte de sus simpatizantes el 6 de enero de 2021.
La justicia brasileña responsabilizó al ex mandatario por instigar la asonada del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia.
La defensa de Bolsonaro ya anunció que apelará el fallo de la corte suprema, incluso en instancias internacionales. El ex mandatario cumple una orden preventiva de prisión domiciliaria en Brasilia y es vigilado 24 horas al día por riesgo de fuga y porque conspiró para conseguir que Estados Unidos sancione a Brasil con más aranceles.
Ayer, en su primera aparición pública tras ser condenado, abandonó su residencia durante algunas horas con permiso de la justicia para practicarse una biopsia de piel.
Al salir del hospital DF Star, se limitó a observar a decenas de simpatizantes que lo esperaban en el lugar con banderas de Brasil y entonando el himno nacional.