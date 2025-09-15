La condena a Bolsonaro: “No fue una caza de brujas”, le dice Lula a Trump

BRASILIA, Brasil.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió a las críticas del estadounidense Donald Trump, que denuncia una “caza de brujas” contra el ex mandatario brasileño Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado. En su primera reacción tras el fallo del jueves contra su opositor, Lula dijo que el proceso “no fue una ‘caza de brujas’”, en un artículo de opinión publicado por el diario “The New York Times”.