Susto para Lula, en Brasil: una falla de motor en el avión antes de despegar hacia Marajó

Este no es el primer incidente aéreo que involucra al presidente Lula durante su mandato. En octubre de 2024, la aeronave que transportaba a la delegación presidencial de regreso de México experimentó problemas técnicos que obligaron a realizar 50 giros en el aire para consumir combustible antes de poder aterrizar. En aquella ocasión, el avión sufrió una pérdida de potencia en uno de sus motores poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Lula, sus ministros y los parlamentarios que lo acompañaban permanecieron en vuelo durante más de cinco horas antes de poder regresar al mismo aeropuerto y cambiar de avión.