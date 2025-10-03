Susto para Lula, en Brasil: una falla de motor en el avión antes de despegar hacia Marajó

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva vivió un momento de tensión ayer, cuando el avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) que lo transportaría a Breves, en la isla de Marajó (Pará), sufrió una falla en uno de sus motores justo antes del despegue. La comitiva presidencial debió desembarcar rápidamente y abordar otra aeronave para completar el viaje.
El incidente, ocurrido en tierra, generó temor entre los pasajeros, quienes, según el propio Lula, temieron un posible incendio. "Al embarcar hacia la isla de Marajó, hubo un problema con el motor del avión de FAB Casa. Le doy gracias a Dios porque pudo haber ocurrido mientras estaba en el aire. Aún en tierra, tuvimos que bajar del avión por temor a que se incendiara. Así que volamos a Brasilia", declaró el presidente en una entrevista con TV Liberal durante una ceremonia de investidura en Pará el viernes. Posteriormente, se trasladaron en un avión modelo C-97 Brasilia.
Lula da Silva se encuentra en la región amazónica para supervisar los preparativos para la Conferencia de las Partes (COP30) sobre el clima, que se celebrará en Belém, capital de Pará, en 2025. La isla de Marajó, ubicada en el extremo norte de Brasil, forma parte del estado de Pará.
Tras el incidente, Lula cumplió con su agenda en el estado y, según informó OGlobo, visitó la Basílica Santuario de Nuestra Señora de Nazaret para agradecer que el percance no tuviera consecuencias más graves. "Fui de noche a darle gracias a Nuestra Señora", dijo.
Este no es el primer incidente aéreo que involucra al presidente Lula durante su mandato. En octubre de 2024, la aeronave que transportaba a la delegación presidencial de regreso de México experimentó problemas técnicos que obligaron a realizar 50 giros en el aire para consumir combustible antes de poder aterrizar. En aquella ocasión, el avión sufrió una pérdida de potencia en uno de sus motores poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Lula, sus ministros y los parlamentarios que lo acompañaban permanecieron en vuelo durante más de cinco horas antes de poder regresar al mismo aeropuerto y cambiar de avión.