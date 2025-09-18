Secciones
El veto de Milei sobre los ATN sería rechazado hoy en el Senado

La oposición se muestra confiada en tener los votos necesarios para revertir la decisión.

Hace 1 Hs

El Senado sesionará hoy y podría generar un nuevo dolor de cabeza al Gobierno nacional a partir del rechazo al veto que el presidente Javier Milei le impuso a la ley que obliga al Poder Ejecutivo a coparticipar con las provincias los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN), norma impulsada en julio último por los mandatarios de los 24 distritos.

El proyecto, vetado el jueves de la semana pasada, será el tema principal de una sesión que tendrá un temario disperso.

En el listado de iniciativas previstas se encuentran la denominada “Ley Nicolás” para combatir la mala praxis médica, la “Alerta Sofía” por niños desaparecidos y la modificación al Código Penal para endurecer penas por muerte en accidentes viales.

En medio de la tensión con los gobernadores, la Nación transfirió ATN a cuatro provincias

En medio de la tensión con los gobernadores, la Nación transfirió ATN a cuatro provincias

La sesión del Senado se sumará a la ofensiva parlamentaria que ayer llevó adelante la Cámara de Diputados, para insistir con el financiamiento universitario y la declaración de la emergencia pediátrica por la crisis del Hospital Garrahan.

Para rechazar el veto de Milei la oposición necesitará reunir una mayoría agravada de los dos tercios de los presentes en dos votaciones. La primera, para habilitar el tratamiento sobre tablas del expediente, porque no cuenta con dictamen de comisión. La segunda, para insistir en la ley y girarla a la Cámara de Diputados, que deberá reunir la misma relación de fuerzas para dejar firme la norma.

