En medio de la tensión con los gobernadores, la Nación transfirió ATN a cuatro provincias

La Casa Rosada efectivizó el pago el pasado viernes. Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco fueron los distritos beneficiados.

Hace 36 Min

En un intento de recomponer su relación con los gobernadores, la administración de Javier Milei  transfirió el viernes pasado $12.500 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco.

Según la consultora Politikon Chaco, los pagos se realizaron la semana pasada en coincidencia con la decisión presidencial de vetar la ley impulsada por todos los gobernadores, que proponía un reparto automático y diario del fondo de ATN, cuyo manejo sigue siendo monopolio del Poder Ejecutivo.

Hugo Passalacqua, de Misiones, recibió $4.000 millones; se trata de un mandatario que ha colaborado con la Casa Rosada en el Congreso. Los aliados electorales Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco) percibieron $3.000 millones y $2.500 millones, respectivamente, mientras que al santafesino Maximiliano Pullaro -quien ha reclamado en varias ocasiones a Nación y forma parte de Provincias Unidas- se le giraron $3.000 millones. Frigerio y Zdero estuvieron la semana pasada en la Casa Rosada y, en el caso del chaqueño, también en Olivos.

El reporte de Politikon Chaco indica que “no se conoce con exactitud el tipo de emergencia manifestada que motivó estos envíos”, y señala que las transferencias se produjeron en medio de tensiones entre las provincias y la Nación, con montos que ya multiplican por cuatro los $3.000 millones girados en agosto.

Entre enero y agosto de este año, la Nación distribuyó $104.500 millones en ATN, siendo Neuquén ($15.000 millones) y Salta ($12.000 millones) los distritos más beneficiados. 

Durante el mismo período, el fondo totalizó $611.074 millones, con lo que hasta fines de agosto se ejecutó un 17,1%, cifra superior al mismo lapso de 2023 y 2024, pero por debajo de 2022 y 2021.

