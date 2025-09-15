En medio de la tensión con los gobernadores, la Nación transfirió ATN a cuatro provincias

Hugo Passalacqua, de Misiones, recibió $4.000 millones; se trata de un mandatario que ha colaborado con la Casa Rosada en el Congreso. Los aliados electorales Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco) percibieron $3.000 millones y $2.500 millones, respectivamente, mientras que al santafesino Maximiliano Pullaro -quien ha reclamado en varias ocasiones a Nación y forma parte de Provincias Unidas- se le giraron $3.000 millones. Frigerio y Zdero estuvieron la semana pasada en la Casa Rosada y, en el caso del chaqueño, también en Olivos.