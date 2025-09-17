Aumenta la tensión cambiaria: el dólar oficial sube $5 y el mayorista toca el techo de la banda

En paralelo, el dólar oficial minorista se consigue en el homebanking del Banco Nación a $1.485, lo que representa un incremento de $5 respecto al cierre anterior, y marca el valor nominal más alto registrado hasta ahora. Si se aplica el 30% a cuenta de Ganancias que se cobra para compras y viajes al exterior, el valor del dólar tarjeta asciende a $1.930,50.