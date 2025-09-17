Secciones
Aumenta la tensión cambiaria: el dólar oficial sube $5 y el mayorista toca el techo de la banda

El minorista se consigue en el homebanking del Banco Nación a $1.485, lo que representa un incremento de $5 respecto al cierre anterior.

Hace 4 Min

En la tercera rueda de la semana, las turbulencias cambiarias no cesan. El dólar oficial mayorista registra un avance de $4,64, ubicándose en $1.473,50. Esta cotización es la que el Banco Central (BCRA) toma como referencia para intervenir en caso de que el dólar alcance el techo del esquema de bandas de flotación, actualmente en torno a $1.474,50.

En paralelo, el dólar oficial minorista se consigue en el homebanking del Banco Nación a $1.485, lo que representa un incremento de $5 respecto al cierre anterior, y marca el valor nominal más alto registrado hasta ahora. Si se aplica el 30% a cuenta de Ganancias que se cobra para compras y viajes al exterior, el valor del dólar tarjeta asciende a $1.930,50.

En el mercado informal, el blue se ofrece a $1.470 esto representa un incremento de $5 (+0,3%) frente al cierre previo, aunque continúa siendo el valor más bajo del mercado de cambios

Los tipos de cambio financieros también muestran tendencia alcista. El dólar MEP, que ganó popularidad durante el cepo cambiario al permitir a los argentinos dolarizarse legalmente, sube $10, cotizando a $1.480. Por su parte, el Contado con Liquidación (CCL), utilizado para transferir divisas a cuentas bancarias fuera del país, alcanza $1.488,73, lo que implica un aumento de $6,24 respecto al martes.

