Secciones
EconomíaNoticias económicas

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

El ministro defendió que el Gobierno cumplirá con todos los compromisos de deuda, aunque evitó precisiones. "Estamos trabajando en diferentes alternativas", dijo.

Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación. Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación.
Hace 1 Hs

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se refirió a los próximos vencimientos que debe afrontar el Tesoro, en un contexto de escasas reservas y turbulencia financiera, y confirmó que no comprará más dólares al precio actual, aunque evitó dar detalles de cómo se pagará la deuda. 

A través de su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), el funcionario volvió a interactuar con los usuarios y respondió consultas. "Toto, consulta, que quizás puede ser la duda de varios. Teniendo en cuenta los vencimientos que tiene el tesoro en el corto plazo, la cantidad de dólares que tiene actualmente y que, en estos precios, no va a comprar dólares, cómo tienen pensado afrontar esos compromisos?", le preguntó un seguidor. 

Subió el dólar, ¿se abarató la Argentina?

Subió el dólar, ¿se abarató la Argentina?

Ante esa inquietud, Caputo respondió: "Buena pregunta. En el equipo económico siempre trabajamos pensando en los escenarios no deseados. Esta no es la excepción. No nos agarra de sorpresa. Hace meses que estamos trabajando en diferentes alternativas". 

"Como siempre, solo anunciaremos algo cuando sepamos que está concretado. Pero demás está decirte que vamos a honrar todas las deudas, como lo hemos venido haciendo desde que asumimos, aún con muchos menos recursos que ahora. Saludos", completó. 

La reacción del mercado: los ADRs y bonos en dólares rebotan tras el discurso de Javier Milei

La reacción del mercado: los ADRs y bonos en dólares rebotan tras el discurso de Javier Milei

La estrategia cambiaria

Además, el titular del Palacio de Hacieda aclaró la estrategia cambiaria frente a otra consulta respecto a la intervención del Banco Central (BCRA) en la compra de divisas. En ese sentido, explicó: "El Banco Central sólo compra dólares en el piso de la banda. El Tesoro puede comprar en cualquier momento, como de hecho lo hizo. Compramos U$S3.000 millones algo por debajo de los $1.200". 

"Al precio actual, el Tesoro ya no compra más. Y en el techo de la banda, el Banco Central compra pesos para absorberlos y reducir la volatilidad cambiaria. Abrazo", completó. 

Temas TucumánBuenos AiresMinisterio de Economía de la NaciónLuis CaputoGobierno nacionalSantiago BausiliJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Volvió a subir el riesgo país: alcanzó el valor más alto en casi un año

Volvió a subir el riesgo país: alcanzó el valor más alto en casi un año

Presupuesto 2026: por qué Javier Milei le bajó el tono a su discurso

Presupuesto 2026: por qué Javier Milei le bajó el tono a su discurso

Milei plantea que, en 2026, la inflación seria del 0,8% de promedio mensual

Milei plantea que, en 2026, la inflación seria del 0,8% de promedio mensual

Lo más popular
¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?
1

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey
2

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras
3

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle
4

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social
5

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social

La 22ª Exposición de Orquídeas se llevará a cabo este fin de semana en Yerba Buena
6

La 22ª Exposición de Orquídeas se llevará a cabo este fin de semana en Yerba Buena

Más Noticias
Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Subió el dólar, ¿se abarató la Argentina?

Subió el dólar, ¿se abarató la Argentina?

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

Una circular de la Comisión Nacional de Valores inquieta a agentes de Bolsa

Una circular de la Comisión Nacional de Valores inquieta a agentes de Bolsa

Comentarios