Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se refirió a los próximos vencimientos que debe afrontar el Tesoro, en un contexto de escasas reservas y turbulencia financiera, y confirmó que no comprará más dólares al precio actual, aunque evitó dar detalles de cómo se pagará la deuda.
A través de su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), el funcionario volvió a interactuar con los usuarios y respondió consultas. "Toto, consulta, que quizás puede ser la duda de varios. Teniendo en cuenta los vencimientos que tiene el tesoro en el corto plazo, la cantidad de dólares que tiene actualmente y que, en estos precios, no va a comprar dólares, cómo tienen pensado afrontar esos compromisos?", le preguntó un seguidor.
Ante esa inquietud, Caputo respondió: "Buena pregunta. En el equipo económico siempre trabajamos pensando en los escenarios no deseados. Esta no es la excepción. No nos agarra de sorpresa. Hace meses que estamos trabajando en diferentes alternativas".
"Como siempre, solo anunciaremos algo cuando sepamos que está concretado. Pero demás está decirte que vamos a honrar todas las deudas, como lo hemos venido haciendo desde que asumimos, aún con muchos menos recursos que ahora. Saludos", completó.
La estrategia cambiaria
Además, el titular del Palacio de Hacieda aclaró la estrategia cambiaria frente a otra consulta respecto a la intervención del Banco Central (BCRA) en la compra de divisas. En ese sentido, explicó: "El Banco Central sólo compra dólares en el piso de la banda. El Tesoro puede comprar en cualquier momento, como de hecho lo hizo. Compramos U$S3.000 millones algo por debajo de los $1.200".
"Al precio actual, el Tesoro ya no compra más. Y en el techo de la banda, el Banco Central compra pesos para absorberlos y reducir la volatilidad cambiaria. Abrazo", completó.
