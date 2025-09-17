Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

A través de su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), el funcionario volvió a interactuar con los usuarios y respondió consultas. "Toto, consulta, que quizás puede ser la duda de varios. Teniendo en cuenta los vencimientos que tiene el tesoro en el corto plazo, la cantidad de dólares que tiene actualmente y que, en estos precios, no va a comprar dólares, cómo tienen pensado afrontar esos compromisos?", le preguntó un seguidor.