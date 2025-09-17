Dólar al alza y tensión cambiaria: ¿cuál es el techo de la banda de flotación y cómo actuará el BCRA?

La derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas bonaerenses significó un duro golpe para la administración de Javier Milei que, como era de esperarse, tuvo repercusiones directas en el mercado cambiario. Esta situación se sumó al impacto generado por el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFIs) y reavivó las especulaciones de los economistas sobre una inminente prueba del techo cambiario.