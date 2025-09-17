Secciones
Dólar al alza y tensión cambiaria: ¿cuál es el techo de la banda de flotación y cómo actuará el BCRA?

El pasado lunes la cotización se acercó peligrosamente al tope y actualmente se negocia a $1.466,50 para la venta, muy cerca del techo de $1.472.

TENSIÓN CAMBIARIA. El dólar oficial sube y se acerca al techo de la banda. TENSIÓN CAMBIARIA. El dólar oficial sube y se acerca al techo de la banda. Foto tomada de lanacion.com.ar.
Hace 2 Hs

La derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas bonaerenses significó un duro golpe para la administración de Javier Milei que, como era de esperarse, tuvo repercusiones directas en el mercado cambiario. Esta situación se sumó al impacto generado por el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFIs) y reavivó las especulaciones de los economistas sobre una inminente prueba del techo cambiario.

En la city ya se evalúa que el dólar mayorista podría alcanzar el límite superior de la banda antes de los comicios legislativos del 26 de octubre. De hecho, el último lunes la cotización se acercó peligrosamente al tope y actualmente se negocia a $1.466,50 para la venta, muy cerca del techo de $1.472.

Qué pasará si el dólar toca el techo

El régimen cambiario vigente establece que el Banco Central solo puede intervenir cuando el tipo de cambio alcanza el piso o el techo de la banda. Si la cotización cayera al nivel inferior, la entidad presidida por Santiago Bausili tendría margen para comprar dólares y así reforzar reservas. En cambio, si se alcanzara el nivel superior, el BCRA estaría obligado a vender divisas para moderar la escalada.

Hasta el momento, la autoridad monetaria no intervino en el mercado cambiario. Quien sí lo hizo fue el Tesoro, en la previa a las elecciones bonaerenses. Según explicó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, la medida buscó “contribuir a su liquidez y normal funcionamiento” del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

BCRA BCRA
El DólarTucumánBuenos AiresAxel KicillofLuis CaputoSantiago BausiliJavier Milei
