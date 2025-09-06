Secciones
Luis Juez le respondió al "Gordo Dan" tras el ataque a su hija: "Así no se defiende la libertad"

Tras los ofensivos ataques que recibió por parte de tuiteros oficialistas, el senador por Córdoba rompió el silencio y reveló que recibió un mensaje de Karina Milei.

Hace 34 Min

El senador cordobés Luis Juez salió a contestar los ataques recibidos en redes sociales, luego de que usuarios oficialistas y el tuitero conocido como "Gordo Dan" lo acusaran de “utilizar” a su hija con discapacidad para votar contra el Gobierno de Javier Milei. "No me ofendan, lo que están diciendo es horrible, así no se defiende la libertad", dijo el parlamentario. 

En diálogo con Todo Noticias (TN), el  legislador reveló que recibió un mensaje de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia: “Karina me pidió perdón. Me dijo: ‘Nosotros no pensamos así’”.

“Yo le dije: ‘Mirá, Karina, si algo me enamoró de tu hermano fue la empatía desde el primer día con la situación de mi hija Milagros. Esto no lo entiendo’”, sumó. 

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

Según relató Juez, la respuesta fue contundente: “‘Nosotros no pensamos así, no sostenemos esas ideas, quiero que lo sepas y quiero pedirte perdón’”.

También destacó que recibió un mensaje del canciller Gerardo Werthein: “Me escribió y me dijo: ‘Te pido disculpas y entiendo el momento que estás pasando’”.

Por otra parte, Juez habló sobre su hija Milagros, de 25 años, quien padece parálisis cerebral: “Nunca va a tener una pensión en discapacidad. Nosotros podemos darle un montón de condiciones que otros no pueden”.

Explicó que su objetivo es visibilizar una problemática “absolutamente invisible”. “La política de todos los colores destroza ese tema y usa el dolor de los discapacitados para hacer caja”. Agregó que si guardara silencio, “los cientos de miles no tendrían una sola voz para hacerse escuchar”, y negó que busque sacar rédito político:

“No puedo ser objeto de injurias. Y lo más grave es que se meten con mi hija, es un límite que no voy a permitir”.

Juez recordó el gesto de Milei

También recordó un gesto del propio Presidente. “En 25 años de vida ningún Presidente me dio bola. Y ahora un Presidente, por primera vez con empatía, se solidarizó y me dijo: ‘A ver qué podemos hacer’” respecto a un tomógrafo para personas con parálisis cerebral.

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

El senador reclamó respeto hacia su familia: “Si me callé la boca fue porque no quiero que algún enemigo mío utilice mi dolor para lastimar al Gobierno”.

“Si lo quieren ayudar al Presidente, ayúdenlo de otra manera. Siempre es importante decirlo: si no tenés equipo o no estás preparado o formado, es preferible decir no, porque no podés aprender en la gestión”, sentenció. 

Revés para el Gobierno: el Senado dio media sanción al proyecto que limita los DNU presidenciales

