Ataques a Yemen y a Qatar: naciones árabes evalúan la respuesta al bombardeo israelí

Según agencias de noticias británicas, francesas y qataríes, los ministros lograron consensuar una declaración que condena el bombardeo del martes en Doha y acusa Israel de “actos hostiles”, entre los cuales incluye “el genocidio, la limpieza étnica y la hambruna” que impone sobre la franja de Gaza, así como la expansión “de las actividades coloniales” que promueve en Cisjordania. Todo ello, según reflejan el texto, amenaza “el pronóstico de paz y de coexistencia” en la región, y aleja el pronóstico de continuar trazando lazos entre Israel y las naciones árabes e islámicas.