Ataques a Yemen y a Qatar: naciones árabes evalúan la respuesta al bombardeo israelí

DOHA, Qatar.- Dirigentes árabes y musulmanes reconsideran las relaciones diplomáticas y económicas con Israel después del bombardeo sin precedentes contra líderes de Hamas en Qatar, la semana pasada.
La cumbre de emergencia que reunió a los representantes de más de 60 países árabes e islámicos en Qatar anunciaba medidas decisivas durante la cumbre de la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica en Doha.
Jefes de Estado de Oriente Próximo, Asia y África se movilizaron a la cita diplomática para tratar lo que perciben como un asalto a un país soberano y como un ataque al pueblo que había ofrecido su suelo como espacio para negociar para la paz en Gaza.
Según agencias de noticias británicas, francesas y qataríes, los ministros lograron consensuar una declaración que condena el bombardeo del martes en Doha y acusa Israel de “actos hostiles”, entre los cuales incluye “el genocidio, la limpieza étnica y la hambruna” que impone sobre la franja de Gaza, así como la expansión “de las actividades coloniales” que promueve en Cisjordania. Todo ello, según reflejan el texto, amenaza “el pronóstico de paz y de coexistencia” en la región, y aleja el pronóstico de continuar trazando lazos entre Israel y las naciones árabes e islámicas.
En el borrador de declaración, llamaron “a todos los Estados tomar todas las medidas legales y efectivas posibles para evitar que Israel continúe sus acciones contra el pueblo palestino, incluyendo (...) revisar relaciones diplomáticas y económicas, e iniciar procedimientos legales en su contra”.
El texto llama a los Estados miembros a “coordinar esfuerzos para suspender la membresía de Israel de la ONU”.
Entre los países asistentes estaban Estados como los Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Marrueco, que firmaron los Acuerdos de Abraham en 2020, reconociendo a Israel, no asistieron a la reunión y enviaron a altos funcionarios como emisarios.
Durante la cumbre, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Qatar, Kuwait y Omán llamaron a Estados Unidos a usar su influencia para frenar a Israel. “También esperamos que nuestros socios estratégicos en Estados Unidos utilicen su influencia sobre Israel para que ponga fin a este comportamiento (...). Tienen influencia y poder sobre Israel, y ya es hora de que los utilicen”, afirmó Jasem Mohamed Al Budaiwi, secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, compuesto por las seis monarquías del Golfo.
El emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, acusó a Israel de haber intentado boicotear negociaciones sobre una tregua en Gaza, al bombardear a los negociadores de Hamas en su territorio. “Quien trabaja de forma diligente y sistemática para asesinar a la parte con la que está negociando, busca desbaratar las negociaciones (...) para ellos, las negociaciones no son más que parte de la guerra”, declaró Al Thani.
También afirmó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “sueña con convertir la región árabe en una esfera de influencia israelí, y eso es una ilusión peligrosa”.
El bombardeo israelí de la semana pasada, en Doha, iba dirigido contra una reunión de dirigentes de Hamas, que debían examinar una nueva propuesta estadounidense de cara a un alto el fuego en la Franja de Gaza.
En el ataque murieron cinco palestinos miembros de Hamas y un policía qatarí.
Qatar, junto con Estados Unidos y Egipto, ejerce de mediador entre Israel y Hamas en el actual conflicto, que comenzó con el ataque del movimiento islamista palestino en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.
Estados Unidos ratificó el apoyo a Netanyahu
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Estados Unidos le dará un “apoyo inquebrantable” a Israel en la guerra en Gaza y pidió la eliminación del movimiento islamista armado Hamas, en el marco de su visita oficial a Jerusalén.
La visita del secretario de Estado norteamericano coincidió con una cumbre de países árabes y musulmanes en Doha, la capital de Qatar, adonde tiene previsto viajar hoy. “El pueblo de Gaza merece un futuro mejor, pero ese futuro mejor no puede comenzar hasta que Hamas sea eliminado”, dijo Rubio a los periodistas, acompañado del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
“Pueden contar con nuestro apoyo inquebrantable y compromiso para que esto se haga realidad”, agregó durante su visita oficial.
Netanyahu destacó que la visita de Rubio es un “mensaje claro” de que Washington apoya a Israel y elogió al presidente estadounidense, Donald Trump, por su respaldo, calificándolo como “el mayor amigo que Israel ha tenido nunca en la Casa Blanca”.
El secretario de Estado acusó a aliados estadounidenses como Reino Unido y Francia de haber envalentonado a Hamas con sus intenciones de reconocer oficialmente la existencia del Estado palestino. “No tienen ningún impacto en absoluto en acercarnos a un Estado palestino. El único impacto que tienen es que hacen que Hamas se sienta más envalentonado”, criticó.