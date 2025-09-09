Donald Trump calificó como “desafortunado” el ataque israelí en Qatar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este martes “profundamente” que el ataque perpetrado por Israel contra la cúpula de Hamas tuviera lugar en Qatar.
En un comunicado difundido en sus redes sociales, el republicano explicó: “Esta mañana, el ejército estadounidense notificó a la Administración Trump que Israel estaba atacando a Hamás, que, lamentablemente, se encontraba en una zona de Doha, la capital de Qatar. Esta fue una decisión del primer ministro Netanyahu, no mía”.
“Bombardear unilateralmente Qatar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos, que trabaja arduamente y se arriesga valientemente con nosotros para negociar la paz, no contribuye a los objetivos de Israel ni de Estados Unidos. Sin embargo, eliminar a Hamás, que se ha beneficiado de la miseria de quienes viven en Gaza, es un objetivo loable”, añadió.
Además, el mandatario dijo que había instruido al enviado especial Steve Witkoff a advertir a las autoridades qataríes: “Inmediatamente ordené al enviado especial Steve Witkoff que informara a los qataríes del inminente ataque, lo cual hizo, aunque, lamentablemente, demasiado tarde para detenerlo”.
Desde Doha, el Ministerio de Asuntos Exteriores desmintió esa versión. “Las declaraciones que circulan sobre que Qatar fue informado del ataque con antelación son falsas. La llamada recibida de un funcionario estadounidense se produjo mientras se oían las explosiones del ataque israelí en Doha”, aclaró en X el portavoz Majed al-Ansari.