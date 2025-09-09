Israel confirmó un ataque en Qatar y desató fuerte condena internacional

La ofensiva generó una rápida reacción de las autoridades qataríes. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Majed Al Ansari, condenó el ataque y afirmó que impactó un edificio residencial “donde viven varios miembros de la oficina política de Hamás”. Calificó el hecho como una “flagrante violación del derecho internacional” y una amenaza directa a la seguridad de Qatar. En una declaración oficial, el gobierno qatarí expresó que “no tolerará este comportamiento imprudente de Israel”, consignó el sitio de la BBC News (bbc.com)