Israel atacó con misiles a líderes de Hamás en Qatar tras un atentado en Jerusalén

Reacciones y condenas internacionales

Un periodista de AFP en Doha constató explosiones en un complejo utilizado por Hamás. El gobierno qatarí calificó el bombardeo de “cobarde” y denunció que el blanco fueron residencias de líderes del movimiento palestino. Desde Gaza, un dirigente de Hamás aseguró que el ataque buscó golpear a la delegación que discutía la propuesta de alto el fuego impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.