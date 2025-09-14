Video: Inoue batalló para derrotar y no dejar dudas ante Akhmadaliev

El ambiente en Nagoya acompañó la magnitud del evento: 17.000 espectadores presenciaron el regreso de Inoue a Japón después de su última defensa en Las Vegas, donde noqueó a Ramón Cárdenas. Aquella pelea le dejó una enseñanza que aún resuena: “Me pregunté una y otra vez por qué me habían derribado dos veces, y sé la respuesta. Es precisamente por haber tenido esa experiencia que puedo convertirla en una ventaja en esta pelea”, reflexionó el “Monstruo”.