Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

"No digo un huracán, pero ayer sufrimos un viento muy fuerte. Como lo explicó el Presidente, es momento de hacer autocrítica, analizar en qué fallamos y por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente y hay una distancia entre lo que opina la gente y lo que el gobierno propone como política", señaló Francos, al enfatizar la importancia de que el crecimiento económico impacte positivamente en la vida cotidiana de los ciudadanos.