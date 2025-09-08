Secciones
Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

El jefe de Gabinete admitió que pudo haberse transmitido una imagen de soberbia y que es necesario "rectificar los caminos"

Guillermo Francos Guillermo Francos
Hace 10 Min

Luego de los resultados adversos en la provincia de Buenos Aires, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió la necesidad de una autocrítica profunda dentro del Gobierno. Francos reconoció que, si bien existen avances macroeconómicos, estos no se traducen en mejoras concretas para la ciudadanía, y generan desconfianza hacia las políticas implementadas.

"No digo un huracán, pero ayer sufrimos un viento muy fuerte. Como lo explicó el Presidente, es momento de hacer autocrítica, analizar en qué fallamos y por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente y hay una distancia entre lo que opina la gente y lo que el gobierno propone como política", señaló Francos, al enfatizar la importancia de que el crecimiento económico impacte positivamente en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Asimismo, el jefe de Gabinete admitió que pudo haberse transmitido una imagen de soberbia y que es necesario "rectificar los caminos" de cara al futuro.

Las elecciones de octubre

En relación a la reunión de Gabinete, Francos adelantó que se enfocarán en las elecciones de octubre, cruciales para obtener la mayoría legislativa necesaria para impulsar reformas clave en materia laboral y tributaria.

A pesar de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la continuidad del rumbo económico, Francos aclaró que se refiere a mantener el equilibrio fiscal y la política cambiaria, con el objetivo de controlar la inflación.

Francos asumió la derrota como una responsabilidad compartida por todo el equipo de Gobierno, y reconoció la falta de capacidad para transmitir los logros alcanzados.

Finalmente, el jefe de Gabinete evitó confirmar si el Presidente se comunicará con el gobernador Axel Kicillof tras su victoria, pero se mostró optimista respecto al futuro del país, al apostar a corregir errores y mejorar la comunicación con la gente.

