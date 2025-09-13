Secciones
Mundo

Lo que sigue para Bolsonaro, tras la condena por golpismo

El ex presidente de Brasil, hallado culpable de intentar interrumpir el proceso democrático, tiene varios pasos antes de que la sentencia quede firme. Por ahora, no irá a la cárcel.

ESPERA. El líder de ultraderecha seguirá en arresto domiciliario hasta que la sentencia quede firme. ESPERA. El líder de ultraderecha seguirá en arresto domiciliario hasta que la sentencia quede firme.
Hace 5 Hs

BRASILIA, Brasil.- Después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó al ex presidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado. Ahora, la mirada está en los pasos a seguir y en los términos en que se hará efectivo el cumplimiento de la condena.

En principio, tanto Bolsonaro como los demás acusados no serán encarcelados de inmediato. Aún tienen la posibilidad de apelar a la decisión judicial e intentar revertir las condenas.

La sentencia puede demorar hasta 60 días desde el juicio. Luego, las defensas del ex presidente y los otros siete condenados tienen cinco días para interponer un escrito de apelación.

La defensa del ex mandatario ya adelantó que accionará en ese sentido. Celso Vilardi y Paulo Amador da Cunha Bueno, abogados de Bolsonaro, interpondrán recursos contra la condena “en el ámbito internacional”, reporta Agencia Brasil.

Difícil apelación

Los defensores calificaron las penas como “absurdamente excesivas y desproporcionadas” y apelarán la condena. Al ex capitán del ejército de 70 años le quedan pocas vías de apelación.

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Sólo uno de los cinco jueces del panel de la Corte Suprema que decidió el caso rompió con sus pares y votó a favor de absolver a Bolsonaro de los cargos que enfrentaba, que incluían participar en una organización criminal e intentar abolir violentamente la democracia.

Los sentenciados por la Corte Suprema necesitan que al menos dos jueces discrepen en el fallo para solicitar apelación. Con solo un juez disidente, los abogados de Bolsonaro sólo podrán lograr apelar para una pena de prisión más corta o pedir que cumpla pena en domicilio.

Condiciones de arresto

Bolsonaro ya está bajo arresto domiciliario, acusado de buscar la interferencia de Donald Trump. El presidente estadounidense calificó al juicio como una “caza de brujas” e impuso un elevado arancel a productos brasileños. Además, sancionó al juez Alexandre de Moraes, que supervisa el caso.

Jair Bolsonaro apelará la condena de 27 años de prisión por complot golpista en Brasil

Jair Bolsonaro apelará la condena de 27 años de prisión por complot golpista en Brasil

Sus abogados podrían argumentar en apelación que, dada su edad y su salud, Bolsonaro debería permanecer bajo arresto domiciliario. El ex presidente ha sido hospitalizado en repetidas ocasiones debido a complicaciones de un ataque durante la campaña electoral de 2018.

¿Puede haber amnistía?

El campo bolsonarista va a “unir el Parlamento” en torno a un proyecto de ley de amnistía que beneficie al ex presidente, dijo su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro.

El diputado bolsonarista Luciano Zucco dijo que el objetivo es someter el proyecto a votación “la semana que viene”.

Donald Trump, tras la condena a Jair Bolsonaro: "Muy parecido a lo que quisieron hacer conmigo"

Donald Trump, tras la condena a Jair Bolsonaro: Muy parecido a lo que quisieron hacer conmigo

Para aprobarlo, tendrán que obtener el apoyo de los partidos de centroderecha en el Parlamento y entre los que ya se han expresado reticencias.

De ser aprobada, una amnistía, sería vetada por Lula. Acabaría delante de la corte suprema. Algunos jueces del tribunal ya adelantan que un perdón sería inconstitucional.

Temas Estados Unidos de AméricaBrasilLuiz Inácio Lula da SilvaDonald TrumpJair Bolsonaro
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jair Bolsonaro apelará la condena de 27 años de prisión por complot golpista en Brasil

Jair Bolsonaro apelará la condena de 27 años de prisión por complot golpista en Brasil

La Corte de Brasil debate el veredicto a Bolsonaro

La Corte de Brasil debate el veredicto a Bolsonaro

Bolsonaro, más cerca de una condena

Bolsonaro, más cerca de una condena

Brasil: el Supremo Tribunal condenó a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado en 2022

Brasil: el Supremo Tribunal condenó a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado en 2022

Lo más popular
VIDEO. Reviví la segunda semifinal de Enseñame, Tucumán
1

VIDEO. Reviví la segunda semifinal de "Enseñame, Tucumán"

Cómo los jóvenes resignifican el mate en Argentina
2

Cómo los jóvenes resignifican el mate en Argentina

El Congreso de estudiantes de Medicina vuelve a Tucumán con talleres y ciencia joven
3

El Congreso de estudiantes de Medicina vuelve a Tucumán con talleres y ciencia joven

¿Corrés o andás en bici? Se viene la sexta edición de La Batalla de Tucumán
4

¿Corrés o andás en bici? Se viene la sexta edición de La Batalla de Tucumán

Dónde ver The Summer I Turned Pretty, la serie juvenil que es viral por su triángulo amoroso
5

Dónde ver "The Summer I Turned Pretty", la serie juvenil que es viral por su triángulo amoroso

Los Nocheros apuesta a un nuevo malón en el folclore
6

Los Nocheros apuesta a un nuevo malón en el folclore

Más Noticias
VIDEO. Reviví la segunda semifinal de Enseñame, Tucumán

VIDEO. Reviví la segunda semifinal de "Enseñame, Tucumán"

Dónde ver The Summer I Turned Pretty, la serie juvenil que es viral por su triángulo amoroso

Dónde ver "The Summer I Turned Pretty", la serie juvenil que es viral por su triángulo amoroso

¿Corrés o andás en bici? Se viene la sexta edición de La Batalla de Tucumán

¿Corrés o andás en bici? Se viene la sexta edición de La Batalla de Tucumán

Encuentro clave en la Casa Rosada con gobernadores para pacificar relaciones

Encuentro clave en la Casa Rosada con gobernadores para pacificar relaciones

Ril Fella & Masta Clark fusionan trap y folklore

Ril Fella & Masta Clark fusionan trap y folklore

“Speaking tango”, tributo al 2x4 con aportes poéticos y del jazz

“Speaking tango”, tributo al 2x4 con aportes poéticos y del jazz

Teatro: llegan una obra jujeña y la segunda parte de “Brevísimo”

Teatro: llegan una obra jujeña y la segunda parte de “Brevísimo”

Los Nocheros apuesta a un nuevo malón en el folclore

Los Nocheros apuesta a un nuevo malón en el folclore

Comentarios