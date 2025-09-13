Lo que sigue para Bolsonaro, tras la condena por golpismo

BRASILIA, Brasil.- Después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó al ex presidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado. Ahora, la mirada está en los pasos a seguir y en los términos en que se hará efectivo el cumplimiento de la condena.
En principio, tanto Bolsonaro como los demás acusados no serán encarcelados de inmediato. Aún tienen la posibilidad de apelar a la decisión judicial e intentar revertir las condenas.
La sentencia puede demorar hasta 60 días desde el juicio. Luego, las defensas del ex presidente y los otros siete condenados tienen cinco días para interponer un escrito de apelación.
La defensa del ex mandatario ya adelantó que accionará en ese sentido. Celso Vilardi y Paulo Amador da Cunha Bueno, abogados de Bolsonaro, interpondrán recursos contra la condena “en el ámbito internacional”, reporta Agencia Brasil.
Difícil apelación
Los defensores calificaron las penas como “absurdamente excesivas y desproporcionadas” y apelarán la condena. Al ex capitán del ejército de 70 años le quedan pocas vías de apelación.
Sólo uno de los cinco jueces del panel de la Corte Suprema que decidió el caso rompió con sus pares y votó a favor de absolver a Bolsonaro de los cargos que enfrentaba, que incluían participar en una organización criminal e intentar abolir violentamente la democracia.
Los sentenciados por la Corte Suprema necesitan que al menos dos jueces discrepen en el fallo para solicitar apelación. Con solo un juez disidente, los abogados de Bolsonaro sólo podrán lograr apelar para una pena de prisión más corta o pedir que cumpla pena en domicilio.
Condiciones de arresto
Bolsonaro ya está bajo arresto domiciliario, acusado de buscar la interferencia de Donald Trump. El presidente estadounidense calificó al juicio como una “caza de brujas” e impuso un elevado arancel a productos brasileños. Además, sancionó al juez Alexandre de Moraes, que supervisa el caso.
Sus abogados podrían argumentar en apelación que, dada su edad y su salud, Bolsonaro debería permanecer bajo arresto domiciliario. El ex presidente ha sido hospitalizado en repetidas ocasiones debido a complicaciones de un ataque durante la campaña electoral de 2018.
¿Puede haber amnistía?
El campo bolsonarista va a “unir el Parlamento” en torno a un proyecto de ley de amnistía que beneficie al ex presidente, dijo su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro.
El diputado bolsonarista Luciano Zucco dijo que el objetivo es someter el proyecto a votación “la semana que viene”.
Para aprobarlo, tendrán que obtener el apoyo de los partidos de centroderecha en el Parlamento y entre los que ya se han expresado reticencias.
De ser aprobada, una amnistía, sería vetada por Lula. Acabaría delante de la corte suprema. Algunos jueces del tribunal ya adelantan que un perdón sería inconstitucional.