Spagnulo deberá explicar el origen de los dólares que encontraron en su caja de seguridad

Al día siguiente, bajo las órdenes del fiscal, se desplegaron tres procedimientos simultáneos. En uno de ellos, en una caja de seguridad de Spagnuolo en una sucursal del Banco Francés, se incautaron 80 mil dólares y 2 mil euros. Otro operativo se realizó en el country Alto de Campo Grande, en Villa Rosa (Pilar), donde se relevaron los registros de ingresos y egresos desde enero de 2024. El tercero fue en el Pato Country Club de Berazategui, vinculado a Daniel María Garbellini, exnúmero dos de la agencia.