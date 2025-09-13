Secciones
Spagnulo deberá explicar el origen de los dólares que encontraron en su caja de seguridad

El ex director de la ANDIS quedó bajo la lupa tras el hallazgo del dinero y la declaración de Fernando Cerimedo. La Justicia investiga presuntos sobreprecios y retornos de coimas.

Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Hace 1 Hs

Mientras el Gobierno de Javier Milei busca recomponerse tras la derrota en las elecciones legislativas bonaerenses, enfrenta un frente judicial que gana volumen. La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó en los últimos días declaraciones clave y allanamientos con hallazgos de dinero no declarado.

El jueves por la noche, el ex asesor presidencial Fernando Cerimedo se presentó de manera espontánea ante el fiscal Franco Picardi. Durante más de cuatro horas, ratificó el contenido de los audios en los que Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, hablaba de retornos y posibles maniobras ilícitas. Cerimedo aseguró que el propio Spagnuolo le había confirmado esos dichos en conversaciones privadas. Además, trascendió que su esposa se desempeñó como auditora del organismo.

Al día siguiente, bajo las órdenes del fiscal, se desplegaron tres procedimientos simultáneos. En uno de ellos, en una caja de seguridad de Spagnuolo en una sucursal del Banco Francés, se incautaron 80 mil dólares y 2 mil euros. Otro operativo se realizó en el country Alto de Campo Grande, en Villa Rosa (Pilar), donde se relevaron los registros de ingresos y egresos desde enero de 2024. El tercero fue en el Pato Country Club de Berazategui, vinculado a Daniel María Garbellini, exnúmero dos de la agencia.

La situación patrimonial de Spagnuolo quedó bajo la lupa: al asumir en 2024 declaró tener 25 mil dólares, pero ahora la Justicia encontró un monto muy superior en su caja de seguridad. El exfuncionario aún no presentó la declaración jurada obligatoria al dejar la gestión, cuyo plazo vence el 21 de septiembre.

Karina Milei y Spagnuolo. Karina Milei y Spagnuolo.

En paralelo, sorprendió la renuncia de sus abogados horas después de los allanamientos. Los letrados alegaron motivos personales y remarcaron que rige el secreto profesional, una decisión que generó suspicacias en el expediente.

Si no logra justificar el origen de los fondos, Spagnuolo podría enfrentar una imputación por enriquecimiento ilícito. Además, la causa investiga posibles sobreprecios en contrataciones y retornos en forma de coimas, tal como sugieren los audios filtrados.

El próximo jueves se espera que se levante el secreto de sumario. También deberá resolverse el pedido de nulidad presentado por los abogados de la droguería Suizo Argentina, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, quienes buscan apartar la investigación.

