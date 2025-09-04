De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo

El vicegobernador, Miguel Acevedo, abrió este jueves la posibilidad de acompañar al gobernador Osvaldo Jaldo en un pedido de licencia a semanas de las elecciones, lo que colocaría a Sergio Mansilla -presidente subrogante de la Legislatura- al frente del Poder Ejecutivo.
Acevedo participó de la inauguración de la Expo Conocimiento y, en diálogo con la prensa, sostuvo que la decisión está en análisis. “Probablemente pidamos licencia los dos. Vamos a estar siempre a la par, pero lo estamos evaluando con el gobernador”, afirmó.
Mientras tanto, el vicegobernador destacó el ritmo de las obras públicas en la provincia. “Acá en Tucumán respetamos las obras y queremos que se sigan realizando porque dinamizan la economía”, dijo, tras enumerar actividades recientes en La Talitas y Aguilares.
En el plano legislativo, anticipó que el 18 de septiembre podría concretarse una sesión clave, donde se buscará avanzar en el tratamiento de una nueva Ley de Salud Mental. El proyecto ya fue girado al Ministerio de Salud para recibir observaciones y obtener consensos que permitan su aprobación.
Consultado sobre otros debates, confirmó que se estudia endurecer las penas contra el maltrato animal. “Tenemos que cuidar la casa común, que incluye vegetales, animales y personas. Es un tema que está siendo tratado en comisión”, explicó.
En cuanto a temas nacionales, evitó profundizar en polémicas políticas y judiciales, aunque expresó su rechazo a cualquier forma de censura contra la prensa. “Toda censura es repudiable”, aseguró.