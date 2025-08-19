Paula Omodeo: “En Tucumán, la clase política actual sigue protegiendo el poder y el dinero”

Paula Omodeo, diputada nacional y cabeza de la lista del partido CREO para las próximas elecciones, aseguró a LA GACETA que la política tucumana sigue dominada por intereses personales y una falta de proyectos de verdadero cambio.
“Lo que uno ve en estos cierres de listas es más un cambio de figuritas que un proyecto político serio. Se piensa más en un lugar en la lista que en un proyecto que le pueda ganar al peronismo”, afirmó.
La referente de CREO criticó duramente las candidaturas testimoniales. “Es una vergüenza y un robo al electorado. La política tucumana no se ha dedicado a buscar nuevos líderes ni alternativas; se pisotean cabezas para que nadie nuevo emerja y se retenga el poder”, señaló.
Omodeo sostuvo que la falta de unidad en la oposición y la permanencia en cargos se explica, en gran parte, por la búsqueda de protección y beneficios personales. “Para muchos, el poder es un negocio o una forma de protegerse de causas judiciales. Por eso no lo sueltan”, indicó.
Según la diputada, su espacio tiene un enfoque distinto. “Alguien tenía que animarse a patear el tablero. Nuestro objetivo es traer nueva gente a la política y diseñar un proyecto que cambie Tucumán de verdad. No venimos a buscar cargos, sino a mejorar la vida de la gente”, aseguró.
Entre las propuestas de CREO, Omodeo destacó la necesidad de revisar la estructura administrativa provincial. “No necesitamos 93 comunas, ni 200 concejales ni un legislativo que salga una fortuna. Tucumán recauda mucho y gasta más de lo que debería. Se necesita eficiencia, no solo plata para campañas”, enfatizó.
Sobre la competencia electoral y la irrupción de figuras como Javier Milei en la provincia, Omodeo prefirió no entrar en especulaciones. “Si empezamos a analizar a quién ponemos según quién hace qué, perdemos nosotros, los ciudadanos. Hay que centrarse en propuestas, no en cargos ni nombres”.
Finalmente, la diputada resaltó el desafío que implica su candidatura. “Elegimos un camino difícil, pero no vamos a claudicar ni a arrodillarnos. Vamos a salir con toda la potencia de Creo para mostrar a los tucumanos que hay otra manera de hacer política”, concluyó.