Secciones
LG PlayLA GACETA Central

Paula Omodeo: “En Tucumán, la clase política actual sigue protegiendo el poder y el dinero”

La diputada y líder de CREO criticó la falta de renovación en la provicina y cuestionó las candidaturas testimoniales.

Hace 1 Hs

Paula Omodeo, diputada nacional y cabeza de la lista del partido CREO para las próximas elecciones, aseguró a LA GACETA que la política tucumana sigue dominada por intereses personales y una falta de proyectos de verdadero cambio.

“Lo que uno ve en estos cierres de listas es más un cambio de figuritas que un proyecto político serio. Se piensa más en un lugar en la lista que en un proyecto que le pueda ganar al peronismo”, afirmó.

La referente de CREO criticó duramente las candidaturas testimoniales. “Es una vergüenza y un robo al electorado. La política tucumana no se ha dedicado a buscar nuevos líderes ni alternativas; se pisotean cabezas para que nadie nuevo emerja y se retenga el poder”, señaló.

Omodeo sostuvo que la falta de unidad en la oposición y la permanencia en cargos se explica, en gran parte, por la búsqueda de protección y beneficios personales. “Para muchos, el poder es un negocio o una forma de protegerse de causas judiciales. Por eso no lo sueltan”, indicó.

Paula Omodeo (CREO) Paula Omodeo (CREO)

Según la diputada, su espacio tiene un enfoque distinto. “Alguien tenía que animarse a patear el tablero. Nuestro objetivo es traer nueva gente a la política y diseñar un proyecto que cambie Tucumán de verdad. No venimos a buscar cargos, sino a mejorar la vida de la gente”, aseguró.

Entre las propuestas de CREO, Omodeo destacó la necesidad de revisar la estructura administrativa provincial. “No necesitamos 93 comunas, ni 200 concejales ni un legislativo que salga una fortuna. Tucumán recauda mucho y gasta más de lo que debería. Se necesita eficiencia, no solo plata para campañas”, enfatizó.

Sobre la competencia electoral y la irrupción de figuras como Javier Milei en la provincia, Omodeo prefirió no entrar en especulaciones. “Si empezamos a analizar a quién ponemos según quién hace qué, perdemos nosotros, los ciudadanos. Hay que centrarse en propuestas, no en cargos ni nombres”.

Finalmente, la diputada resaltó el desafío que implica su candidatura. “Elegimos un camino difícil, pero no vamos a claudicar ni a arrodillarnos. Vamos a salir con toda la potencia de Creo para mostrar a los tucumanos que hay otra manera de hacer política”, concluyó.

Temas Paula Omodeo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country
1

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores
2

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo
3

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas
4

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer
5

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer

Está grave un joven baleado en el pecho
6

Está grave un joven baleado en el pecho

Más Noticias
Docentes universitarios anuncian un nuevo paro de 48 horas: “El gobierno decidió provocar a los maestros”

Docentes universitarios anuncian un nuevo paro de 48 horas: “El gobierno decidió provocar a los maestros”

Girvau respondió las críticas de Mustafá por el Cepla: “No vamos a permitir que por una adicción alguien mate”

Girvau respondió las críticas de Mustafá por el Cepla: “No vamos a permitir que por una adicción alguien mate”

El titular del Inca habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Inca habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Comentarios