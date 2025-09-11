Secciones
Política

Beatriz Avila, sobre los vetos de Javier Milei: “El Gobierno persiste en un error”

La senadora adelantó que votará en contra de la decisión del Poder Ejecutivo.

Beatriz Avila, sobre los vetos de Javier Milei: “El Gobierno persiste en un error”
Hace 8 Min

La senadora Beatriz Avila (PJS) calificó de inoportunos a los vetos presidenciales contra la ley de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. Anticipó, además, que votará en contra de la decisión del Poder Ejecutivo cuando la cámara alta trate la insistencia con ambas normas.

“El Gobierno convoca a dialogar y habla de autocrítica, pero sostiene una receta política que no admite discusiones. Presupuesto para las universidades y para el hospital Garraham es una decisión de sentido común que busca preservar dos de las fortalezas que tiene la Argentina: la educación y la salud pública de calidad. Se están equivocando y persisten en el error”, dijo la parlamentaria tucumana.

Ocho claves para entender el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario

Ocho claves para entender el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario

También mostró su preocupación por el camino elegido por el gobierno tras sucesivas derrotas electorales en las provincias. “Hay una error de diagnóstico en creer que está fallando el armado político del oficialismo. El problema es más grave y pasa por las consecuencias que está generando el plan económico en el día a día de la gente".

"Castigar a los educadores, a las familias que mandan sus hijos a las universidades o a los que necesitan del hospital público para salvar a sus hijos es lo que la sociedad está rechazando en las urnas”, precisó.

Financiamiento Universitario: tras el veto de Milei, la UBA advirtió que funcionará "en estado crítico"

Financiamiento Universitario: tras el veto de Milei, la UBA advirtió que funcionará en estado crítico

Por último, la tucumana adelantó que el Congreso de la Nación va a sostener las leyes vetadas. “Hemos dado muestras de nuestra vocación de acompañar las decisiones necesarias para equilibrar la economía, pero se equivocan en no dialogar y consensuar alternativas. La macroeconomía no puede dejar la gente afuera”, concluyó la parlamentaria.

Temas TucumánBuenos AiresBeatriz AvilaHonorable Senado de la Nación ArgentinaJavier MileiVictoria Villarruel
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Miguel Acevedo resaltó el triunfo del PJ en Buenos Aires: Tenemos la responsabilidad de reafirmar ese rumbo

Miguel Acevedo resaltó el triunfo del PJ en Buenos Aires: "Tenemos la responsabilidad de reafirmar ese rumbo"

Beatriz Avila: “El veto a la discapacidad es un retroceso que no podemos aceptar”

Beatriz Avila: “El veto a la discapacidad es un retroceso que no podemos aceptar”

Magistrados de Perú visitan Tucumán: La Justicia en todas partes necesita celeridad

Magistrados de Perú visitan Tucumán: "La Justicia en todas partes necesita celeridad"

Jaldo encabezó la presentación de tierras fiscales recuperadas y reafirmó el fin de la impunidad en Tucumán

Jaldo encabezó la presentación de tierras fiscales recuperadas y reafirmó "el fin de la impunidad en Tucumán"

Lo más popular
Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral
1

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?
2

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ
3

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”
4

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada
5

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

“No cambiamos el norte por una elección”: Adorni defendió los vetos y negó un giro económico
6

“No cambiamos el norte por una elección”: Adorni defendió los vetos y negó un giro económico

Más Noticias
Ocho claves para entender el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario

Ocho claves para entender el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario

“No cambiamos el norte por una elección”: Adorni defendió los vetos y negó un giro económico

“No cambiamos el norte por una elección”: Adorni defendió los vetos y negó un giro económico

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

Lisandro Catalán sube de rango y busca apoyo de gobernadores

Lisandro Catalán sube de rango y busca apoyo de gobernadores

Comentarios