Beatriz Avila, sobre los vetos de Javier Milei: “El Gobierno persiste en un error”

La senadora Beatriz Avila (PJS) calificó de inoportunos a los vetos presidenciales contra la ley de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. Anticipó, además, que votará en contra de la decisión del Poder Ejecutivo cuando la cámara alta trate la insistencia con ambas normas.
“El Gobierno convoca a dialogar y habla de autocrítica, pero sostiene una receta política que no admite discusiones. Presupuesto para las universidades y para el hospital Garraham es una decisión de sentido común que busca preservar dos de las fortalezas que tiene la Argentina: la educación y la salud pública de calidad. Se están equivocando y persisten en el error”, dijo la parlamentaria tucumana.
También mostró su preocupación por el camino elegido por el gobierno tras sucesivas derrotas electorales en las provincias. “Hay una error de diagnóstico en creer que está fallando el armado político del oficialismo. El problema es más grave y pasa por las consecuencias que está generando el plan económico en el día a día de la gente".
"Castigar a los educadores, a las familias que mandan sus hijos a las universidades o a los que necesitan del hospital público para salvar a sus hijos es lo que la sociedad está rechazando en las urnas”, precisó.
Por último, la tucumana adelantó que el Congreso de la Nación va a sostener las leyes vetadas. “Hemos dado muestras de nuestra vocación de acompañar las decisiones necesarias para equilibrar la economía, pero se equivocan en no dialogar y consensuar alternativas. La macroeconomía no puede dejar la gente afuera”, concluyó la parlamentaria.