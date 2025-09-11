Beatriz Avila, sobre los vetos de Javier Milei: “El Gobierno persiste en un error”

“El Gobierno convoca a dialogar y habla de autocrítica, pero sostiene una receta política que no admite discusiones. Presupuesto para las universidades y para el hospital Garraham es una decisión de sentido común que busca preservar dos de las fortalezas que tiene la Argentina: la educación y la salud pública de calidad. Se están equivocando y persisten en el error”, dijo la parlamentaria tucumana.