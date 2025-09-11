Secciones
Financiamiento Universitario: tras el veto de Milei, la UBA advirtió que funcionará "en estado crítico"

Las autoridades de la casa de altos estudios convocaron a una gran movilización al Congreso de la Nación.

Hace 1 Hs

Tras la decisión de Javier Milei de vetar la Ley de Financiamiento Universitario, las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) alertaron sobre un “estado crítico” en el que funcionará la institución y convocaron a una gran movilización al Congreso de la Nación.

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, explicó en conferencia de prensa que “con la falta de actualización de gastos de funcionamiento, vamos a empezar con un plan de restricción de gastos operativos. La UBA va a funcionar en un estado crítico para poder terminar el año”.

En cuanto a las medidas que se aplicarán, detalló: “Bajando las becas de damos para investigación, por ejemplo. Vamos a comenzar con un cambio en los horarios de poner las luces para que se gaste menos. Cambios normales que hacen que bajemos el gasto y nos permite seguir trabajando como hasta ahora”.

Convocatoria a una gran marcha nacional

Durante el anuncio, las autoridades universitarias confirmaron que se movilizarán al Congreso el mismo día en que se debata el veto. El vicerrector del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, anticipó: “Va a haber una gran manifestación nacional de toda la comunidad universitaria y científica, pero entendemos que también de la sociedad argentina en su conjunto, el día que la Cámara de Diputados trate el veto”.

Por su parte, Gelpi hizo un llamado a la sociedad y a los legisladores: “Apelamos a la sensibilidad de nuestro pueblo para que continúe acompañando este reclamo y a las y los legisladores para que mediante su voto rechacen el veto presidencial y sostengan la Ley de Financiamiento Universitario”.

“Sin educación, sin salud y sin ciencia no hay desarrollo posible ni futuro para el país”, subrayó el rector, y aclaró que “esta ley no es contra nadie” sino “a favor de todos y por el futuro”.

En un documento leído por Gelpi, la UBA puntualizó: “Desde la prórroga del presupuesto 2023, situación que se repite en el presente ejercicio, las Universidades Nacionales de nuestro país vienen atravesando una situación crítica y cada vez más incierta”.

“La falta de una ley genera un vacío normativo por el cual las universidades nacionales desconocen su presupuesto anual y se torna imposible el planeamiento correcto y eficiente de sus múltiples actividades académicas, de investigación, salud y extensión”, sentenció. 

