Financiamiento Universitario: tras el veto de Milei, la UBA advirtió que funcionará "en estado crítico"

Convocatoria a una gran marcha nacional

Durante el anuncio, las autoridades universitarias confirmaron que se movilizarán al Congreso el mismo día en que se debata el veto. El vicerrector del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, anticipó: “Va a haber una gran manifestación nacional de toda la comunidad universitaria y científica, pero entendemos que también de la sociedad argentina en su conjunto, el día que la Cámara de Diputados trate el veto”.