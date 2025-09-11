Violencia armada en escuelas: el dolor que irrumpe donde debería haber protección

Los episodios de violencia armada en escuelas conmueven profundamente. Juliana Lanza, directora de Psicología de la Fundación Iberoamericana de Salud Pública (FISP), subraya que se trata de hechos extraordinarios que irrumpen en espacios que normalmente suelen ser seguros, involucrando a niños y adolescentes en plena formación. No sólo pueden afectar a las víctimas directas expuestas: también a los testigos y primeros respondientes en el lugar. Alteran la vida cotidiana de la institución, de las propias familias, de los pares y, en muchos casos, dejan una huella en quien perpetra la amenaza violenta.