Mendoza: después de cinco horas atrincherada, se entregó la alumna de 14 años que llevó un arma a la escuela

Una situación de extrema tensión se vivió este miércoles en el departamento de La Paz, Mendoza cuando una adolescente de 14 años ingresó armada a la escuela Marcelino Blanco, efectuó dos disparos al aire y se atrincheró durante varias horas en el patio del establecimiento. Finalmente, tras un operativo policial y judicial que se extendió por más de cinco horas, la menor se entregó sin que se registraran heridos.