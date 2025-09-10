Mendoza: después de cinco horas atrincherada, se entregó la alumna de 14 años que llevó un arma a la escuela

Una situación de extrema tensión se vivió este miércoles en el departamento de La Paz, Mendoza cuando una adolescente de 14 años ingresó armada a la escuela Marcelino Blanco, efectuó dos disparos al aire y se atrincheró durante varias horas en el patio del establecimiento. Finalmente, tras un operativo policial y judicial que se extendió por más de cinco horas, la menor se entregó sin que se registraran heridos.
Cómo comenzó el episodio en la escuela de Mendoza
El hecho ocurrió cerca de las 9.30, cuando los alumnos regresaban a las aulas después del primer recreo. Testigos relataron que la joven pasó primero por el baño y luego salió con un arma cargada, apuntando de forma fugaz a algunos compañeros antes de disparar dos veces al aire.
De inmediato, las autoridades educativas activaron un protocolo de emergencia y evacuaron a todos los estudiantes. Los menores fueron trasladados preventivamente al Hospital de La Paz, donde la mayoría fue atendida por cuadros de nerviosismo y contención psicológica.
El operativo: negociaciones y despliegue de fuerzas especiales
La intervención quedó a cargo de la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, quien junto al Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) negoció con la adolescente para lograr que depusiera el arma.
Las conversaciones comenzaron alrededor de las 11.30 y se extendieron hasta pasadas las 15.00, cuando finalmente la estudiante se entregó. Desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza se había pedido a la comunidad evitar acercarse a la escuela para no entorpecer el operativo.
Quién es la adolescente y de dónde habría sacado el arma
La joven cursa segundo año de secundaria y vive en el departamento de La Paz. Según medios locales, es hija de un policía de San Luis y se sospecha que el arma utilizada —una pistola 9 milímetros— podría pertenecer a su padre.
Sus compañeros la describieron como una alumna callada, con pocas amistades, que en los últimos días había mostrado signos de angustia.
Repercusiones y la palabra del ministro de Educación
El ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Salazar, brindó una conferencia de prensa durante el operativo. Señaló que la estudiante tenía buen rendimiento académico y que no existían antecedentes en el sistema educativo que anticiparan un episodio de este tipo.
Además, confirmó que se activaron líneas de asistencia psicológica para padres y alumnos, y destacó la intervención del equipo interdisciplinario de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
“Lo que priorizamos fue una resolución pacífica. La comunidad educativa cuenta con canales de acompañamiento para procesar lo ocurrido”, afirmó el funcionario.
Qué se sabe hasta ahora
La adolescente disparó dos veces al aire en la escuela Marcelino Blanco.
Estuvo más de cinco horas atrincherada antes de entregarse.
El arma sería propiedad de su padre, policía en San Luis.
Los alumnos fueron evacuados y atendidos en el hospital local.
La Justicia de menores y equipos especializados trabajan en el seguimiento del caso.