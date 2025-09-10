Qué dijo el ministro de Educación de Mendoza sobre la chica atrincherada

Qué medidas se implementaron tras el incidente

Tras la entrega del arma, la policía trasladó a la adolescente al Hospital Santa Rosa, donde un equipo de especialistas en psiquiatría y psicología la evalúa. Los ministerios de Seguridad y Justicia, de Salud y de Educación, Cultura, Infancias y DGE emitieron un comunicado conjunto. En él solicitaron a los medios de comunicación y a la ciudadanía que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela, priorizando “la seguridad y el respeto al interés superior de la niña involucrada y su contexto”.