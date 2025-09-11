“No cambiamos el norte por una elección”: Adorni defendió los vetos y negó un giro económico

Con la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires todavía latente, en donde el oficialismo perdió por 13 puntos frente al peronismo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, admitió que se cometieron errores políticos en la campaña, aunque remarcó que el Gobierno no modificará el rumbo económico fijado por el presidente Javier Milei.
Adorni fue consultado sobre los vetos firmados por Milei respecto de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. En ese contexto, sostuvo que la administración libertaria mantendrá su prioridad en alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas. “No vamos a entrar en el juego populista en busca de un voto más”, señaló, en referencia a las medidas impulsadas por el Congreso.
El portavoz insistió en que cada decisión tomada por el Ejecutivo responde a criterios de responsabilidad fiscal. “Cada veto tiene una explicación. Nosotros no cambiamos el norte por una elección, no lo vamos a hacer nunca. Podemos reconocer cada uno de los errores y corregirlos, pero el rumbo no se modifica”, subrayó.
Adorni explicó que las normas vetadas fueron rechazadas “por temas presupuestarios”, por “delirios populistas” y porque “van en contra de lo que pretende la propia ley”. Reiteró además que el Gobierno “no va a dejar que el Congreso haga desastres en pos de tener un voto más en la elección”.
Sobre la ley de emergencia en discapacidad, cuyo veto fue revertido por el Parlamento y finalmente convertida en ley, el vocero precisó que la gestión de La Libertad Avanza no abandonará la meta de equilibrio fiscal. En ese sentido, anticipó que el Ejecutivo analizará “de dónde se sacan” los U$S5.000 millones necesarios para financiar la medida.
En cuanto al revés electoral en Buenos Aires, Adorni reconoció dificultades en la comunicación con la ciudadanía. “Me parece que no se les llegó a todos los bonaerenses a explicar, como corresponde y de manera simple, el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo”, afirmó. Y agregó: “Creo que uno de los mayores errores cometidos es que no llegamos a un sector de la sociedad en el porqué. Muchas cuestiones son de largo plazo”.
El vocero también responsabilizó al peronismo por el resultado. “Primero, mucha gente no fue a votar. También el peronismo jugó al 101%. El aparato y los intendentes tuvieron todos los recursos puestos a disposición con un sistema electoral viejo que no quiso adaptarse al siglo XXI”, señaló.
De cara a las elecciones nacionales de octubre, Adorni se mostró confiado en que la sociedad respaldará al oficialismo. “La gente nos va a acompañar. En octubre vamos a ganar, pero no solo queremos ganar, queremos arrasar”, concluyó.