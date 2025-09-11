“No cambiamos el norte por una elección”: Adorni defendió los vetos y negó un giro económico

En cuanto al revés electoral en Buenos Aires, Adorni reconoció dificultades en la comunicación con la ciudadanía. “Me parece que no se les llegó a todos los bonaerenses a explicar, como corresponde y de manera simple, el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo”, afirmó. Y agregó: “Creo que uno de los mayores errores cometidos es que no llegamos a un sector de la sociedad en el porqué. Muchas cuestiones son de largo plazo”.