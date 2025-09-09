Martín Lousteau pidió la reglamentación de la Ley de Financiamiento Universitario: "Es cuidar nuestro futuro"

El senador Martín Lousteau (Unión Cívica Radical - UCR) se sumó este martes al pedido para que la administración de Javier Milei reglamente la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada en el Congreso de la Nación.
En su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), el parlamentario compartió un mensaje de las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y expresó que la universidad pública es orgullo argentino. "Abre puertas, cambia la vida de familias enteras y potencia el desarrollo de nuestro país", afirmó.
"Reglamentar la Ley de Financiamiento Universitario es cuidar nuestro futuro", subrayó.
El proyecto aprobado en el parlamento establece, entre otros puntos, la convocatoria a negociaciones paritarias destinadas a actualizar los salarios de docentes y no docentes de acuerdo con el índice inflacionario.
Además, prevé mecanismos de actualización automática para los gastos operativos de las universidades públicas y la creación de fondos específicos, destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y fortalecimiento de actividades académicas. El texto legislativo proyecta un aumento gradual del financiamiento estatal al sector, desde un 1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026, hasta alcanzar el 1,5% en 2031.