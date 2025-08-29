El Congreso envió al Ejecutivo las leyes de salud pediátrica y financiamiento universitario

Mientras tanto, el Senado prepara una sesión para la próxima semana en la que buscará revertir otro veto presidencial, en este caso, sobre la declaración de emergencia en discapacidad. La iniciativa ya había recibido el respaldo de 172 diputados, lo que demuestra la decisión de la oposición de avanzar en su agenda legislativa a pesar de la resistencia del Ejecutivo. Frente a este escenario, el Gobierno espera que la oposición recurra a la vía judicial para intentar implementar la norma.