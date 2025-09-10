El dólar oficial aumentó $10 y terminó a $1.435 en el Banco Nación: ¿cómo operó el "blue"?

Luego del “lunes negro” posterior a los comicios bonaerenses, los activos domésticos intentaron intercalar un respiro, ya que algunos operadores se tientan con las castigadas valuaciones, más allá de que se reconoce que la reacción podría eventualmente resultar apenas táctica en la medida que no mejore el escenario político. De ahí que despiertan gran atención los movimientos del gobierno poscomicios, ya que los inversores ansían una rápida recalibración política que permita oxigenar y mejorar las expectativas camino a octubre, indica el economista Gustavo Ber. Ocurre que a la desaceleración de la economía se suma el reacomodamiento del dólar reciente a partir de una mayor búsqueda de cobertura, a la espera de un panorama político y económico más despejado luego de las elecciones legislativas.