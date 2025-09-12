Aumenta la presión sobre el tipo de cambio: el dólar se acerca al límite superior de la banda de fluctuación

Tras los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el tipo de cambio volvió a subir, con el dólar mayorista a un 1,3% del límite superior de la banda de fluctuación.
El dólar oficial se ofrece a los ahorradores minoristas a través de la banca en línea del Banco Nación a $1.460, el valor nominal más alto registrado. Esto supone una subida de 15 pesos con respecto al cierre anterior (+1,2%). En la semana, subió 80 pesos. El dólar tarjeta, que incluye un impuesto del 30% a cuenta del impuesto sobre la renta para compras y viajes al extranjero, alcanza los $1.898.
El tipo de cambio oficial mayorista se sitúa en 1.450,67 pesos, lo que supone un incremento de 18,48 pesos con respecto al cierre anterior (+1,29%). Las bandas de fluctuación actuales establecen un límite inferior de 951 pesos y un límite superior de $1.470, lo que significa que el tipo de cambio está a $20 (un 1,3%) de poner a prueba el esquema cambiario establecido por el Gobierno a mediados de abril.
Los tipos de cambio financieros también están subiendo, alcanzando nuevos máximos nominales. El dólar MEP sube sólo 0,70 pesos, hasta los 1.451,82 pesos (+0,1%). El dólar contado con liquidación (CCL) sube 9,54 pesos, hasta los 1.455,86 pesos (+0,7%).
En el mercado informal, el dólar blue se negocia a $1.410. No presenta cambios con respecto al cierre anterior y sigue siendo el valor más bajo del mercado de divisas.
Bonos y acciones
Las pantallas del mercado financiero volvieron a mostrar números rojos. Tras la fuerte caída del lunes, el índice bursátil S&P Merval retrocede hoy un 1,7%, hasta las 1.773.757 unidades. Este valor equivale a 1.216 dólares al ajustarse por el dólar CCL, un 2,5% menos que el jueves.
En el panel líder, los sectores energético y bancario vuelven a ser los más afectados. Las acciones de Banco Macro bajan un 3,3%, seguidas por las de BBVA (-2,9%), Pampa Energía (-2,6%), Edenor (-2,3%) y Transportadora de Gas del Norte (-2,1%).
Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) también están operando en terreno negativo. Las acciones que más caen son las de Banco Macro (-4,1%), Pampa Energía (-3,6%), BBVA (-3,2%), Banco Supervielle (-3,2%) y Edenor (-3,1%).