Aumenta la presión sobre el tipo de cambio: el dólar se acerca al límite superior de la banda de fluctuación

El tipo de cambio oficial mayorista se sitúa en 1.450,67 pesos, lo que supone un incremento de 18,48 pesos con respecto al cierre anterior (+1,29%). Las bandas de fluctuación actuales establecen un límite inferior de 951 pesos y un límite superior de $1.470, lo que significa que el tipo de cambio está a $20 (un 1,3%) de poner a prueba el esquema cambiario establecido por el Gobierno a mediados de abril.