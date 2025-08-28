Cómo editar fotos “mágicamente” con la nueva inteligencia artificial de Google

La edición de imágenes entró en una nueva era con la última actualización de Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google. La empresa presentó una de las herramientas más potentes y solicitadas por los usuarios que se destaca por su capacidad editar fotos casi a la perfección, manteniendo la fidelidad de las fotos originales.
La actualización para la aplicación de Gemini fue anunciada a través del blog de Google, el cual reveló que el nuevo modelo de edición de imágenes fue desarrollado por el equipo de Google DeepMind. El sistema, que se lo conoció internamente como “Nano Banana”, produjo en las últimas horas una oleada de publicaciones en redes sociales, con usuarios de todo el mundo destacando las capacidades y la calidad del modelo. Por ese motivo, el equipo de Gemini tomó la decisión de integrarlo a la aplicación para que todos tengan la oportunidad de disfrutarlo.
Algunos usuarios lo definieron como un “photoshop” con inteligencia artificial, luego de probar la nueva herramienta con solo un par de “promts”. Solo bastó un par de instrucciones y una foto subida a Gemini para comprobar cómo el asistente era capaz de borrar objetos, corregir errores de la toma o cambiar el escenario de los sujetos.
La herramienta se destaca porque uno de los problemas que siempre tuvo la edición de imágenes con inteligencia artificial fue la capacidad de mantener el parecido de los personajes, ya sea en distintas imágenes o dentro de una misma foto. A pesar de los esfuerzos, los resultados terminaban siendo casi idénticos, pero nunca perfectos, como consecuencia de lo que se conoce como “alucinación”.
Cómo editar fotos con la nueva IA de Google
La nueva tecnología de Google tiene la capacidad de resolver este problema, según detalló ayer la empresa. El sistema mantiene el parecido del personaje u objeto principal, ya sea una persona, un perro o un vehículo, en cualquier escenario o situación. Solo hay que subir una foto y dar la instrucción. Por ejemplo, se puede subir una imagen propia, decirle que cambie la vestimenta y que cambie el lugar de la foto. La aplicación va a generar una nueva imagen sin perder el parecido original.
Los usuarios de Gemini encontrarán por estas horas un mensaje en la aplicación que los invita a subir hasta tres fotos para combinar o crear una nueva escena. Se puede, por ejemplo, juntar una imagen de dos personas por separado y el sistema los unirá, como si la foto original hubiese sido tomada con los dos presentes en el mismo lugar.
El sistema además permite realizar correcciones a través de varias instrucciones hasta obtener la “imagen perfecta”. Se puede usar, por ejemplo, para simular una vestimenta, la decoración de una casa o modificaciones en un objeto de diseño. Según detalló Google, esta herramienta de edición también incluye la capacidad de "mezclar diseños", es decir, aplicar el estilo de una imagen a un objeto en otra. Se pueden tomar los colores y la textura de un paisaje o de un objeto de la naturaleza y aplicarlos a una vestimenta.
Esta actualización ya está disponible a nivel global tanto para los usuarios que pagan como para los que no. Con esta nueva función, Gemini da un gran paso en la carrera de la inteligencia artificial. De esta manera, el sistema no solo busca seguir compitiendo con los gigantes de la industria, sino que también aspira a convertirse en el líder de la edición de imágenes a través de la inteligencia artificial.