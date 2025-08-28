Cómo editar fotos “mágicamente” con la nueva inteligencia artificial de Google

La actualización para la aplicación de Gemini fue anunciada a través del blog de Google, el cual reveló que el nuevo modelo de edición de imágenes fue desarrollado por el equipo de Google DeepMind. El sistema, que se lo conoció internamente como “Nano Banana”, produjo en las últimas horas una oleada de publicaciones en redes sociales, con usuarios de todo el mundo destacando las capacidades y la calidad del modelo. Por ese motivo, el equipo de Gemini tomó la decisión de integrarlo a la aplicación para que todos tengan la oportunidad de disfrutarlo.