Llegó la era del iPhone 17: más potencia, diseño y con inteligencia artificial integrada

La presentación anual de productos que realiza Apple tradicionalmente en septiembre trajo novedades para tres líneas de productos de la marca: el iPhone, el Apple Watch y el AirPod.
Con Tim Cook, el CEO de Apple, como anfitrión principal, el evento que comenzó a las 14 (hora argentina) se convirtió en una muestra de innovaciones que resaltaron principalmente las novedades en el iPhone, su buque insignia, que con su versión 17 "se eleva la vara", según aseguró el presidente de la empresa.
iPhone 17: más duradero y con mejoras que los usuarios pedían
Apple presentó el iPhone 17, bajo el lema "Aún más cautivador. Aún más duradero." Este modelo, disponible en Lavender, Sage, Mist Blue, White y Black, tiene un precio inicial de 799 dólares. Con una pantalla Super Retina XDR de 6.3 pulgadas, el iPhone 17 está impulsado por el nuevo chip A19, que cuenta con una GPU de 5 núcleos y Neural Accelerators para potenciar Apple Intelligence, llevando las funciones de IA a todos los usuarios.
A partir de ahora, la línea base de los teléfonos de Apple ya tendrán 120 hz de tasa de refresco en su pantalla y además llegarán a los 3.000 nits de brillo.
Su sistema de cámaras 48MP Dual Fusion incluye una lente principal de 48MP y una Ultra Wide de 48MP, lo que garantiza una fotografía de alta calidad al alcance de todos. La batería fue optimizada para ofrecer hasta 30 horas de reproducción de video, y la compañía introdujo el Ceramic Shield 2, un sistema de protección de la pantalla que es tres veces más resistente a golpes y rayaduras.
iPhone 17 Pro, “para cambiar las reglas de juego”
En la presentación, Tim Cook declaró que el iPhone 17 Pro "llegó para cambiar las reglas de juego", definiéndolo como "el más avanzado hasta ahora". Este modelo, disponible en Cosmic Orange, Deep Blue y Silver, tiene un precio inicial de 1099 dólares y está disponible en dos tamaños, 6.3 y 6.9 pulgadas, ambos con pantalla Super Retina XDR. Su diseño, en aluminio sólido, fue concebido para optimizar el rendimiento y la duración de la batería, ofreciendo hasta 39 horas de reproducción de video, la mayor duración jamás vista en un iPhone.
El corazón del iPhone 17 Pro es el chip más potente hasta la fecha, el A19 Pro. Con 6 núcleos de rendimiento, este chip es un 40% más potente para ejecutar modelos de inteligencia artificial y cuenta con una GPU de 6 núcleos con Neural Accelerators. Su sistema de cámaras, el 48MP Pro Fusion, es uno de los puntos más destacados, ya que incluye lentes Main, Ultra Wide y Telephoto, todas con un sensor de 48MP.
iPhone Air: el más delgado de la historia
Apple también presentó una nueva gama para sus teléfonos: el iPhone Air, “el más fino de la historia” según sus ingenieros, con solo 5,6 mm de grosor. Fabricado con titanio (un 80% reciclado), es más liviano y resistente. Este modelo, disponible en Sky Blue, Light Gold, Cloud White y Space Black, tiene un precio inicial de 999 dólares.
El dispositivo, que promete no ceder a pesar de su delgadez y reproducir las características de un “pro” en su interior, cuenta con una pantalla Super Retina XDR de 6.5 pulgadas y está impulsado por el chip A19 Pro con una GPU de 5 núcleos y aceleradores neuronales. Su sistema de cámaras 48MP Fusion incluye la lente principal y el teleobjetivo. A pesar de su diseño ultradelgado, su batería fue completamente rediseñada para ofrecer una duración excepcional de hasta 27 horas de reproducción de video. Como novedad, el iPhone Air funcionará exclusivamente con eSIM.
AirPods Pro 3: un salto en la calidad de audio
Kate Bergeon, vicepresidenta de ingeniería, fue la encargada de presentar la nueva generación de los AirPods Pro 3. Más allá de las mejoras de diseño, estos auriculares ofrecen un nivel de sonido "personalizado", con una cancelación de ruido optimizada y nuevas mejoras de audio. La gran novedad es la traducción en vivo, una funcionalidad impulsada por Apple Intelligence. Para los deportistas, los AirPods ahora cuentan con una mejor adaptación a la oreja y un sensor de ritmo cardíaco integrado. Los nuevos AirPods Pro 3 estarán disponibles desde el 19 de septiembre, con un precio de partida de 249 dólares.
Apple Watch: la salud como un salvavidas en la muñeca
Stan Ng, jefe de producto de Apple Watch, enfatizó la misión del reloj inteligente de Apple como un guardián de la salud. Antes de revelar las novedades de sus relojes inteligentes, la transmisión mostró conmovedoras historias de cómo el dispositivo salvó vidas alrededor del mundo a través de alertas en casos de emergencia.
El Apple Watch Series 11 es dos veces más resistente gracias a su nuevo cristal de zafiro "Liquid Glass". Equipado con el sistema operativo watchOS 26 y una antena 5G, el reloj se conecta directamente a las redes móviles, reduciendo el consumo de batería del iPhone. El reloj ahora puede identificar patrones de hipertensión y enviar notificaciones de alerta. Para los amantes del bienestar, el nuevo Score Sleep calcula la calidad del sueño.
Finalmente, se presentó el Apple Watch Ultra 3, la versión para deportistas y aventureros, que incluye conexión 5G y conexión satelital para emergencias. Su batería de alto rendimiento ofrece hasta 42 horas de autonomía.