Llegó la era del iPhone 17: más potencia, diseño y con inteligencia artificial integrada

Kate Bergeon, vicepresidenta de ingeniería, fue la encargada de presentar la nueva generación de los AirPods Pro 3. Más allá de las mejoras de diseño, estos auriculares ofrecen un nivel de sonido "personalizado", con una cancelación de ruido optimizada y nuevas mejoras de audio. La gran novedad es la traducción en vivo, una funcionalidad impulsada por Apple Intelligence. Para los deportistas, los AirPods ahora cuentan con una mejor adaptación a la oreja y un sensor de ritmo cardíaco integrado. Los nuevos AirPods Pro 3 estarán disponibles desde el 19 de septiembre, con un precio de partida de 249 dólares.