Desde mañana, la Inteligencia Artificial comenzará a transformar las escuelas tucumanas

Una capacitación sin precedentes para docentes tucumanos

El lanzamiento se realizará a las 9 en el CIIDEPT, donde de manera simultánea los docentes inscriptos recibirán un correo electrónico con el acceso a la plataforma de cursado. El programa de formación en Inteligencia Artificial para docentes fue diseñado en conjunto entre el Ministerio de Educación, el IDEP y Digital House, y se desarrollará hasta diciembre de 2025.