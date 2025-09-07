Secciones

Carlos Alcaraz venció a Jannik Sinner y se consagró campeón del US Open

SociedadEducación

Desde mañana, la Inteligencia Artificial comenzará a transformar las escuelas tucumanas

La ministra Susana Montaldo lanza el Mes de la Alfabetización con un curso de IA para 15.000 docentes de Tucumán.

Susana Montaldo. Susana Montaldo.
Hace 1 Hs

Mañana, lunes 8 de septiembre, en el marco del Día Internacional de la Alfabetización, la ministra de Educación de Tucumán, Susana Montaldo, lanzará el Mes de la Alfabetización con una propuesta inédita en el país: la capacitación en Inteligencia Artificial (IA) para 15.000 docentes tucumanos.

De este modo, Tucumán se convertirá en la primera provincia argentina en incorporar la formación en IA dentro del sistema público de enseñanza, marcando un antes y un después en la educación nacional.

Una capacitación sin precedentes para docentes tucumanos

El lanzamiento se realizará a las 9 en el CIIDEPT, donde de manera simultánea los docentes inscriptos recibirán un correo electrónico con el acceso a la plataforma de cursado. El programa de formación en Inteligencia Artificial para docentes fue diseñado en conjunto entre el Ministerio de Educación, el IDEP y Digital House, y se desarrollará hasta diciembre de 2025.

La capacitación está compuesta por tres cursos virtuales, asincrónicos y autoasistidos, lo que permitirá a cada docente avanzar a su propio ritmo. Además, la propuesta no se limita a transmitir conocimientos técnicos: busca acompañar la práctica docente para garantizar la aplicación efectiva de la IA en las aulas tucumanas.

Quiénes podrán acceder al curso de IA

El Programa de Formación Docente en Inteligencia Artificial está destinado a docentes de todas las áreas, niveles y modalidades que hayan realizado previamente su registro en Formación Docente Continua (FDCI) y actualizado sus datos en el Ministerio de Educación.

La propuesta busca dar respuesta a los desafíos que plantea la IA en la enseñanza y el aprendizaje, promoviendo un uso pedagógico, reflexivo y contextualizado de estas tecnologías.

Cómo será la cursada

Cada curso contiene módulos con materiales audiovisuales, lecturas y cuestionarios de opción múltiple de carácter obligatorio. Para obtener la certificación final, los docentes deberán aprobar los tres dispositivos y completar una evaluación integradora.

De esta manera, la Inteligencia Artificial comenzará a transformar las escuelas tucumanas desde el aula, con docentes formados para incorporar nuevas herramientas al servicio de la educación.

Temas TucumánSusana MontaldoInteligencia Artificial
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Montaldo: “Buena parte del logro se lo debemos a la jornada extendida”

Montaldo: “Buena parte del logro se lo debemos a la jornada extendida”

Cada vez más mujeres eligen estudiar construcción en las escuelas técnicas

Cada vez más mujeres eligen estudiar construcción en las escuelas técnicas

Graciela Alfano volvió a cruzar a Susana Giménez: Que no me nombre

Graciela Alfano volvió a cruzar a Susana Giménez: "Que no me nombre"

“La IA no es una amenaza, es una oportunidad”: Tucumán será pionera en la capacitación docente en inteligencia artificial

“La IA no es una amenaza, es una oportunidad”: Tucumán será pionera en la capacitación docente en inteligencia artificial

El Salvador y Tucumán, dos modelos educativos frente al desafío de la violencia

El Salvador y Tucumán, dos modelos educativos frente al desafío de la violencia

Lo más popular
Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene
1

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas
2

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición
3

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina
4

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”
5

Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación
6

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Más Noticias
Cuatro poderosos rituales para hacer durante la Luna de sangre de hoy

Cuatro poderosos rituales para hacer durante la Luna de sangre de hoy

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Cómo fue la sorprendente transformación de La Roca Johnson para su nueva película

Cómo fue la sorprendente transformación de La Roca Johnson para su nueva película

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

Cuáles son las mejores horas para desayunar y cenar, según la ciencia

Cuáles son las mejores horas para desayunar y cenar, según la ciencia

Estudiante de excelencia: el albañil que no duerme por su sueño de ser arquitecto

Estudiante de excelencia: el albañil que no duerme por su sueño de ser arquitecto

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

Comentarios