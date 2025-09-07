Desde mañana, la Inteligencia Artificial comenzará a transformar las escuelas tucumanas

Mañana, lunes 8 de septiembre, en el marco del Día Internacional de la Alfabetización, la ministra de Educación de Tucumán, Susana Montaldo, lanzará el Mes de la Alfabetización con una propuesta inédita en el país: la capacitación en Inteligencia Artificial (IA) para 15.000 docentes tucumanos.
De este modo, Tucumán se convertirá en la primera provincia argentina en incorporar la formación en IA dentro del sistema público de enseñanza, marcando un antes y un después en la educación nacional.
Una capacitación sin precedentes para docentes tucumanos
El lanzamiento se realizará a las 9 en el CIIDEPT, donde de manera simultánea los docentes inscriptos recibirán un correo electrónico con el acceso a la plataforma de cursado. El programa de formación en Inteligencia Artificial para docentes fue diseñado en conjunto entre el Ministerio de Educación, el IDEP y Digital House, y se desarrollará hasta diciembre de 2025.
La capacitación está compuesta por tres cursos virtuales, asincrónicos y autoasistidos, lo que permitirá a cada docente avanzar a su propio ritmo. Además, la propuesta no se limita a transmitir conocimientos técnicos: busca acompañar la práctica docente para garantizar la aplicación efectiva de la IA en las aulas tucumanas.
Quiénes podrán acceder al curso de IA
El Programa de Formación Docente en Inteligencia Artificial está destinado a docentes de todas las áreas, niveles y modalidades que hayan realizado previamente su registro en Formación Docente Continua (FDCI) y actualizado sus datos en el Ministerio de Educación.
La propuesta busca dar respuesta a los desafíos que plantea la IA en la enseñanza y el aprendizaje, promoviendo un uso pedagógico, reflexivo y contextualizado de estas tecnologías.
Cómo será la cursada
Cada curso contiene módulos con materiales audiovisuales, lecturas y cuestionarios de opción múltiple de carácter obligatorio. Para obtener la certificación final, los docentes deberán aprobar los tres dispositivos y completar una evaluación integradora.
De esta manera, la Inteligencia Artificial comenzará a transformar las escuelas tucumanas desde el aula, con docentes formados para incorporar nuevas herramientas al servicio de la educación.