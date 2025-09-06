Encuentro de Adepa: “La inteligencia artificial aún no ha llegado a su pico máximo”

Liderazgo y aprendizaje

El avance tecnológico, lejos de desplazar a los periodistas, está redefiniendo el rol de los liderazgos. Báez destacó que la clave en esta transición será un liderazgo más humano y estratégico: “Un buen líder en esta era es el que escucha, el que admite que no sabe y el que se sienta con su equipo a descubrir juntos cómo hacer frente a los cambios. Las nuevas generaciones valoran mucho más a un líder sincero y accesible que a un jefe que aparenta tener todas las respuestas”.