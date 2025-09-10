“Hicieron oídos sordos”: piden justicia tras una denuncia de bullying en la escuela Julio Roca

La delicada situación de una niña de nueve años que permanece internada en estado crítico en el Hospital Avellaneda, tras intentar quitarse la vida luego de un presunto caso de bullying, generó conmoción y movilización en Tucumán. Este miércoles, familiares, compañeros de trabajo del padre y padres de alumnos de la Escuela Julio Roca marcharon hasta el establecimiento, ubicado en calle España al 500, para exigir respuestas.
“Estamos acá en apoyo al padre de esta chiquita, y también a los padres de los alumnos de ese colegio que hoy van a marchar. Vamos a estar presentes nosotros, que somos el grupo de Uber Moto, y también padres de la escuela”, expresó uno de los compañeros de trabajo del padre, chofer de aplicaciones.
La familia denunció que la institución educativa “hizo oídos sordos” a los reclamos previos por situaciones de maltrato entre alumnos. “Sí hubo un caso de bullying por parte de algunos compañeritos. Hubo reclamos, hubo planteos en el establecimiento escolar y lamentablemente hicieron oídos sordos. Entonces esta criatura tomó la mala decisión de atentar contra su vida”, agregó el vocero del grupo de apoyo.
El Ministerio de Educación, en cambio, sostiene que el conflicto fue abordado en una reunión con padres hace 40 días y pidió a las familias mayor acompañamiento y escucha hacia los niños.
Mientras tanto, el padre de la niña, chofer de Uber Moto, y la madre, repartidora de PedidosYa, atraviesan una situación económica difícil, ya que dependen de su trabajo diario para obtener ingresos. Por eso, además de la marcha, allegados iniciaron una colecta solidaria para asistirlos.