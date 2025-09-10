Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

Luego del duro golpe que sufrió el Gobierno nacional en las elecciones bonaerenses, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el vicejefe de Gabinete nacional, Lisandro Catalán, llegarán a Tucumán para acompañar a los candidatos a diputados nacionales, Federico Pelli, Soledad Molinuevo en el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) de cara a los comicios de octubre.
El acto central se realizará este jueves en el club Villa Luján a partir de las 18, en la que también participarán referentes libertarios como la diputada Lilia Lemoine, Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón.
“Es a todo o nada” y “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, son las frases que se leen en los post libertarios publicados en las redes sociales. “Karina Milei llega a la provincia para el lanzamiento de campaña electoral. También estarán presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Iñaki Gutiérrez, Eugenia Rolón y Lilia Lemoine”, enuncia la publicación.
Momento delicado
En medio de estas tensiones, el oficialismo insiste en que no habrá cambios de fondo en la estructura gubernamental. Martín Menem seguirá presidiendo Diputados, “Lule” continuará como subsecretario de la Presidencia y Sebastián Pareja seguirá al frente de la estrategia electoral bonaerense, al menos hasta después de las elecciones del 26 de octubre.
El presidente Javier Milei eligió el camino de la centralización. Aun en medio de las disputas internas, decidió colocarse como garante de la nueva mesa política. Con esa apuesta busca enviar una señal hacia afuera: que el Gobierno no se paraliza pese al golpe electoral.
Lo que resta por ver es si este dispositivo servirá para ordenar al oficialismo o si se convertirá en un nuevo foco de tensión en la siempre volátil dinámica libertaria.