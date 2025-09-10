Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

Luego del duro golpe que sufrió el Gobierno nacional en las elecciones bonaerenses, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el vicejefe de Gabinete nacional, Lisandro Catalán, llegarán a Tucumán para acompañar a los candidatos a diputados nacionales, Federico Pelli, Soledad Molinuevo en el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) de cara a los comicios de octubre.