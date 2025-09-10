Secciones
Política

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

En un momento sensible para el Gobierno nacional, los referentes de LLA acompañarán a sus candidatos en el acto que se realizará el jueves en Villa Luján.

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza
Hace 2 Hs

Luego del duro golpe que sufrió el Gobierno nacional en las elecciones bonaerenses, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el vicejefe de Gabinete nacional, Lisandro Catalán, llegarán a Tucumán para acompañar a los candidatos a diputados nacionales, Federico Pelli, Soledad Molinuevo en el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) de cara a los comicios de octubre.

El acto central se realizará este jueves en el club Villa Luján a partir de las 18, en la que también participarán referentes libertarios como la diputada Lilia Lemoine, Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón.

“Es a todo o nada” y “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, son las frases que se leen en los post libertarios publicados en las redes sociales. “Karina Milei llega a la provincia para el lanzamiento de campaña electoral. También estarán presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Iñaki Gutiérrez, Eugenia Rolón y Lilia Lemoine”, enuncia la publicación.

Momento delicado

En medio de estas tensiones, el oficialismo insiste en que no habrá cambios de fondo en la estructura gubernamental. Martín Menem seguirá presidiendo Diputados, “Lule” continuará como subsecretario de la Presidencia y Sebastián Pareja seguirá al frente de la estrategia electoral bonaerense, al menos hasta después de las elecciones del 26 de octubre.

El presidente Javier Milei eligió el camino de la centralización. Aun en medio de las disputas internas, decidió colocarse como garante de la nueva mesa política. Con esa apuesta busca enviar una señal hacia afuera: que el Gobierno no se paraliza pese al golpe electoral.

Lo que resta por ver es si este dispositivo servirá para ordenar al oficialismo o si se convertirá en un nuevo foco de tensión en la siempre volátil dinámica libertaria.

Temas Elecciones 2025 TucumánMartín MenemKarina MileiLilia LemoineLisandro CatalánGobierno de MileiFederico PelliEduardo “Lule” Menem
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Elisa Carrió, contra Javier y Karina Milei: “Una pareja perversa que goza la crueldad y está llena de codicia”

Elisa Carrió, contra Javier y Karina Milei: “Una pareja perversa que goza la crueldad y está llena de codicia”

Emilio Monzó criticó el rol de Karina Milei: “El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas”

Emilio Monzó criticó el rol de Karina Milei: “El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas”

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján

Miguel Acevedo resaltó el triunfo del PJ en Buenos Aires: Tenemos la responsabilidad de reafirmar ese rumbo

Miguel Acevedo resaltó el triunfo del PJ en Buenos Aires: "Tenemos la responsabilidad de reafirmar ese rumbo"

Se esperan las palabras de Milei en el búnker de LLA tras la derrota en Buenos Aires

Se esperan las palabras de Milei en el búnker de LLA tras la derrota en Buenos Aires

Lo más popular
Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”
1

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur
2

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias
3

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador
4

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Pese a la derrota electoral, Milei no cambió nada y ratificó el rumbo político
5

Pese a la derrota electoral, Milei no cambió nada y ratificó el rumbo político

Pecados capitales del poder
6

Pecados capitales del poder

Más Noticias
¿A qué hora llega a Buenos Aires el primer vuelo con argentinos deportados desde Estados Unidos?

¿A qué hora llega a Buenos Aires el primer vuelo con argentinos deportados desde Estados Unidos?

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

“Crecen” los basurales debido a un nuevo sistema de detección, dice el municipio capitalino

“Crecen” los basurales debido a un nuevo sistema de detección, dice el municipio capitalino

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Provincias Unidas se planta frente al Gobierno nacional

Provincias Unidas se planta frente al Gobierno nacional

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Pese a la derrota electoral, Milei no cambió nada y ratificó el rumbo político

Pese a la derrota electoral, Milei no cambió nada y ratificó el rumbo político

Comentarios