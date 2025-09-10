Lisandro Catalán asume como Ministro del Interior en un cambio estratégico del Gobierno

En declaraciones posteriores, Francos explicó que la designación de Catalán responde a la necesidad de "retomar el diálogo con los gobernadores afines". Además, anunció la creación de la "Mesa Federal" junto a Caputo y Catalán, con el objetivo de "profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio" e implementar "reformas estructurales".