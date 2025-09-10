Secciones
Política

Lisandro Catalán asume como Ministro del Interior en un cambio estratégico del Gobierno

Guillermo Francos explicó que la designación de Catalán responde a la necesidad de "retomar el diálogo con los gobernadores afines".

EN LA ROSADA. EN LA ROSADA.
Hace 2 Hs

Lisandro Catalán fue  designado como el nuevo Ministro del Interior, según lo anunció esta mañana el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La decisión se produjo tras una reunión en la Casa Rosada liderada por el Presidente Javier Milei, en la que también participó el Ministro de Economía, Luis Caputo.

En declaraciones posteriores, Francos explicó que la designación de Catalán responde a la necesidad de "retomar el diálogo con los gobernadores afines". Además, anunció la creación de la "Mesa Federal" junto a Caputo y Catalán, con el objetivo de "profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio" e implementar "reformas estructurales".

Catalán, quien hasta ahora se desempeñaba como segundo de Francos y era responsable del diálogo con las provincias, asume el cargo de Ministro del Interior con el objetivo principal de fortalecer la comunicación y la relación con los gobiernos provinciales.

Noticia en desarrollo...

Temas Buenos AiresCasa RosadaLuis CaputoJavier MileiGuillermo FrancosLisandro CatalánGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

Elisa Carrió anunció que estaba en pareja con un hombre de 95 años, pero después lo desmintió

Elisa Carrió anunció que estaba en pareja con un hombre de 95 años, pero después lo desmintió

El mensaje de Javier Milei tras el apoyo del FMI: “Seguiremos desregulando”

El mensaje de Javier Milei tras el apoyo del FMI: “Seguiremos desregulando”

Lo más popular
Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur
1

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”
2

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza
3

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias
4

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Pecados capitales del poder
5

Pecados capitales del poder

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador
6

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Más Noticias
Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

Elisa Carrió, contra Javier y Karina Milei: “Una pareja perversa que goza la crueldad y está llena de codicia”

Elisa Carrió, contra Javier y Karina Milei: “Una pareja perversa que goza la crueldad y está llena de codicia”

¿A qué hora llega a Buenos Aires el primer vuelo con argentinos deportados desde Estados Unidos?

¿A qué hora llega a Buenos Aires el primer vuelo con argentinos deportados desde Estados Unidos?

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

“Crecen” los basurales debido a un nuevo sistema de detección, dice el municipio capitalino

“Crecen” los basurales debido a un nuevo sistema de detección, dice el municipio capitalino

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Provincias Unidas se planta frente al Gobierno nacional

Provincias Unidas se planta frente al Gobierno nacional

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Comentarios