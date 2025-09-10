Lisandro Catalán asume como Ministro del Interior en un cambio estratégico del Gobierno

Lisandro Catalán fue designado como el nuevo Ministro del Interior, según lo anunció esta mañana el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La decisión se produjo tras una reunión en la Casa Rosada liderada por el Presidente Javier Milei, en la que también participó el Ministro de Economía, Luis Caputo.
En declaraciones posteriores, Francos explicó que la designación de Catalán responde a la necesidad de "retomar el diálogo con los gobernadores afines". Además, anunció la creación de la "Mesa Federal" junto a Caputo y Catalán, con el objetivo de "profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio" e implementar "reformas estructurales".
Catalán, quien hasta ahora se desempeñaba como segundo de Francos y era responsable del diálogo con las provincias, asume el cargo de Ministro del Interior con el objetivo principal de fortalecer la comunicación y la relación con los gobiernos provinciales.
Noticia en desarrollo...