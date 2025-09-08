La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján

El partido La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán dará inicio formal a su campaña electoral el próximo jueves con un acto programado en el club Villa Luján a las 20. El encuentro contará con la presencia de los candidatos a diputados nacionales por la provincia, encabezados por Federico Pelli y Soledad Molinuevo. También se espera la participación del presidente del partido, Lisandro Catalán, así como de figuras nacionales como Lilia Lemoine, Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón.