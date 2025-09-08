Secciones
La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján

Los libertarios se presentan bajo los eslóganes "Es a todo o nada" y "La Libertad Avanza o Argentina retrocede".

Hace 1 Hs

El partido La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán dará inicio formal a su campaña electoral el próximo jueves con un acto programado en el club Villa Luján a las 20. El encuentro contará con la presencia de los candidatos a diputados nacionales por la provincia, encabezados por Federico Pelli y Soledad Molinuevo. También se espera la participación del presidente del partido, Lisandro Catalán, así como de figuras nacionales como Lilia Lemoine, Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón.

La campaña de LLA Tucumán se presenta bajo los eslóganes "Es a todo o nada" y "La Libertad Avanza o Argentina retrocede", para buscar polarizar el debate político.

Si bien la campaña electoral ya comenzó oficialmente el 27 de agosto, LLA Tucumán eligió esta fecha para realizar su lanzamiento formal. El partido se prepara para su debut electoral en la provincia el 26 de octubre, cuando se renovarán cuatro bancas en la Cámara de Diputados.

Además de los candidatos locales, el evento contará con la presencia de figuras nacionales del partido, quienes brindarán su apoyo a la campaña tucumana.

Este será el quinto acto de gran magnitud organizado por La Libertad Avanza en Tucumán este año. Anteriormente, el partido realizó la presentación de su plan de Gobierno provincial ante 1.500 personas, además de llevar a cabo eventos en Banda del Río Salí y Yerba Buena.

