¿Por qué desaconsejan que menores de 18 años usen Gemini?

Frente a las críticas, Google respondió al medio TechCrunch que sus modelos de inteligencia artificial cuentan con políticas y medidas específicas para proteger a los menores, además de consultas periódicas con especialistas externos. La compañía reconoció que “algunas de las respuestas de Gemini no funcionan según lo previsto” y aseguró haber implementado salvaguardas adicionales. También cuestionó que el informe evaluara funciones no disponibles para usuarios menores de 18 años y remarcó que no tuvo acceso a las preguntas utilizadas en las pruebas.