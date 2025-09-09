Llegó el día: Apple presenta el IPhone 17 y estas son sus principales novedades

Otras sorpresas de Apple

El evento de Apple no se concentrará únicamente en los nuevos teléfonos. También se espera la presentación de nuevas versiones de sus relojes inteligentes: el Apple Watch Series 11 y el Apple Watch Ultra 3. El Series 11 podría venir con un diseño más delgado y nuevas funciones de salud, como un monitoreo mejorado del oxígeno en sangre, mientras que el Ultra 3 tendría conectividad satelital para situaciones de emergencia, un chip S11 y la posibilidad de monitorear la presión arterial. Además, se espera que el evento sea el escenario de los nuevos AirPods Pro 3, con mejoras en el audio y un enfoque en el seguimiento de la salud a través de sensores integrados que podrían medir la temperatura o el pulso. También existe la posibilidad de que se anuncie un nuevo Apple TV 4K y un Apple HomePod.