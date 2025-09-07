Secciones
"La inteligencia humana sigue marcando el futuro de la información (*)"

El periodista catalán Ismael Nafría destacó que, más allá de la inteligencia artificial, el verdadero desafío del periodismo es potenciar la inteligencia humana y la capacidad de conectar con las personas.

Hace 2 Hs

En la 63ª Asamblea de Adepa, que reunió en Puerto Madryn a referentes de medios de todo el país, el periodista y docente Ismael Nafría ofreció una mirada diferente frente al vértigo tecnológico que atraviesa la comunicación actual. “Se habla mucho de inteligencia artificial, pero yo quiero hablar de inteligencia humana”, planteó al abrir su exposición, subrayando que el futuro de los contenidos no depende únicamente de las herramientas digitales, sino de la manera en que se conectan con las personas.

El valor de la cercanía con la audiencia

Para Nafría, la clave está en fortalecer los vínculos con los lectores, oyentes o usuarios. “El engagement es una de las claves del futuro de la comunicación. Para lograrlo necesitamos productos que convenzan, que conecten y que generen confianza”, afirmó. En este contexto, destacó el potencial de las newsletters: correos electrónicos personalizados enviados directamente a cada usuario, sin que algoritmos externos decidan qué contenido verá. “Es un espacio privado en el que el receptor tiene control y donde se puede construir una relación más cercana”, explicó.

Este tipo de formatos permite entender mejor los intereses de la audiencia, generar contenidos diferenciados y establecer un vínculo más auténtico. La idea no es solo distribuir información, sino crear experiencias significativas, donde la persona que recibe el contenido sienta que le habla directamente un medio o un profesional que conoce sus necesidades.

Más allá de la inteligencia artificial y las plataformas digitales, Nafría insistió en la importancia de lo humano: conocer los intereses del público, detectar fortalezas internas y aprovechar los talentos individuales dentro de los equipos. El consultor señaló que el futuro de la comunicación requiere un equilibrio entre tecnología y criterio humano. Si bien la IA puede procesar información a gran escala, generar recomendaciones y optimizar la distribución, no reemplaza la capacidad de interpretar contextos, priorizar necesidades ni tomar decisiones estratégicas. La combinación de herramientas inteligentes con la experiencia humana es lo que permitirá generar contenidos más efectivos, relevantes y confiables.

“El futuro no depende solo de la tecnología. Depende de nuestra capacidad de conectarnos con quienes reciben la información, de nuestra autenticidad y de cómo respondemos a sus necesidades”, afirmó Nafría.

*Nota de Adn Sur.

