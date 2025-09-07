"La inteligencia humana sigue marcando el futuro de la información (*)"

El valor de la cercanía con la audiencia

Para Nafría, la clave está en fortalecer los vínculos con los lectores, oyentes o usuarios. “El engagement es una de las claves del futuro de la comunicación. Para lograrlo necesitamos productos que convenzan, que conecten y que generen confianza”, afirmó. En este contexto, destacó el potencial de las newsletters: correos electrónicos personalizados enviados directamente a cada usuario, sin que algoritmos externos decidan qué contenido verá. “Es un espacio privado en el que el receptor tiene control y donde se puede construir una relación más cercana”, explicó.