Javier Milei suspendió el viaje que tenía previsto para el fin de semana a España

El Presidente tenía una primera actividad prevista para este viernes por la tarde en la capital española.

Hace 1 Hs

Mientras se resuelve la crisis interna que atraviesa La Libertad Avanza (LLA) luego de las elecciones bonaerenses, el presidente Javier Milei decidió suspender el viaje que tenía previsto a España para participar en un acto de la ultraderecha, al cual había sido invitado por el líder del partido español Vox, Santiago Abascal.

"No estaba confirmado", indicaron fuentes de la Casa Rosada en referencia a la presencia del jefe de Estado en el festival Europa Viva, que se celebrará en Madrid durante el próximo fin de semana.

Según trascendió, el jefe de Estado tenía una primera actividad prevista para este viernes por la tarde en la capital española, donde iba a dar una clase ante los alumnos de la IE University, una de las universidades privadas más importantes de España.

El diario La Nación publicó que las invitaciones ya habían sido cursadas, pero el mandatario argentino finalmente no asistirá a la actividad, que ya tenía decenas de alumnos inscriptos.

La declinación de la invitación se terminó por determinar a partir del fuerte resultado adverso del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, perdiendo por 13 puntos contra Fuerza Patria, liderado por Axel Kicillof.

En los últimos meses, Milei cambió de manera radical su costumbre de viajar a eventos que van por afuera de su agenda de Jefe de Estado, lugares a los que era muy habitual verlo frecuentar al comienzo de su mandato.

¿De qué se trata el evento al que Milei pegará el faltazo?

El encuentro, que se promociona bajo el lema "Por una Europa nueva y decente", concentrará durante dos días a figuras destacadas del espectro político europeo e internacional.

Vox había difundido un video en el que se observa a Milei y Abascal abrazándose, anticipando la presencia del líder de LLA como uno de los principales atractivos del encuentro.

