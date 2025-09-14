Máximo Kirchner relativizó el rol de Axel Kicillof en territorio bonaerense

Máximo Kirchner salió a marcar la cancha tras la victoria del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. El diputado relativizó el rol central que algunos sectores le atribuyen a Axel Kicillof en el resultado y sostuvo que, desde su mirada, “ganó la gente”: “Los que crean que el triunfo fue de Axel, está muy bien, que festejen. A mí eso no me desvela. Nuestra interpretación es que ganó la gente”, afirmó en una entrevista por streaming.