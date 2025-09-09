Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Desde el entorno presidencial confirmaron que no se prevén modificaciones en el Gabinete ni giros en la política económica. “No habrá cambios de Gabinete, así como tampoco se cambiará el rumbo económico”, había sostenido una alta fuente de Casa Rosada el lunes, aunque admitió que aún no se hizo un análisis profundo sobre los factores que llevaron al revés electoral: “Todavía no tuvimos tiempo de analizar para determinar los errores”.