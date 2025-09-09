Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Javier Milei encabezó este martes, desde las 9.30 en la Casa Rosada, la primera reunión de la mesa nacional convocada por el oficialismo, luego de la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El encuentro tuvo como ejes principales el fortalecimiento del diálogo interno, la revisión del esquema político y la organización de cara a las elecciones del 26 de octubre.
Junto al mandatario estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Desde el entorno presidencial confirmaron que no se prevén modificaciones en el Gabinete ni giros en la política económica. “No habrá cambios de Gabinete, así como tampoco se cambiará el rumbo económico”, había sostenido una alta fuente de Casa Rosada el lunes, aunque admitió que aún no se hizo un análisis profundo sobre los factores que llevaron al revés electoral: “Todavía no tuvimos tiempo de analizar para determinar los errores”.
Respecto a posibles movimientos en el equipo de ministros, se remarcó que cualquier decisión dependerá exclusivamente de Milei. En este sentido, se confirmó que en diciembre Patricia Bullrich y Luis Petri dejarán sus cargos en Seguridad y Defensa, respectivamente, para asumir sus posibles funciones legislativas.
En paralelo, varios gobernadores expresaron malestar por no haber sido convocados formalmente a la reunión y cuestionaron el manejo de la iniciativa por parte del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
Respaldo a Martín Menem
A la vez, Milei respaldó al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con una publicación en las redes sociales. El libertario compartió una foto en la que se abrazan ambos políticos, en medio de los cuestionamientos hacia el parlamentario. "Incondicional", expresó.