Secciones
Política

¿Nuevos vetos?: Milei enfrenta una decisión clave sobre el Garrahan, las universidades y las provincias

Esta decisión se produce en un escenario político complejo para el Gobierno, tras los resultados electorales adversos en la provincia de Buenos Aires.

Protestas de trabajadores públicos en el Hospital Garrahan Protestas de trabajadores públicos en el Hospital Garrahan
Hace 2 Hs

El presidente Javier Milei debe decidir si vetará o no tres leyes clave aprobadas por el Congreso: la emergencia pediátrica (que incluye financiamiento para el Hospital Garrahan), el financiamiento universitario y la nueva ley de distribución de los Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN) impulsada por los gobernadores. El plazo para vetar estas leyes vence el jueves.

Según el artículo 80 de la Constitución Nacional, si el Poder Ejecutivo no se pronuncia en un plazo de 10 días hábiles tras la sanción de una ley, se considera que la aprueba tácitamente.

Esta decisión se produce en un escenario político complejo para el gobierno de Milei, tras los resultados electorales adversos en la provincia de Buenos Aires y en plena campaña para las elecciones legislativas de octubre. A esto se suman las tensiones internas en el Gobierno y la volatilidad económica por la subida del dólar.

El Gobierno expresó su intención de mantener una "muralla fiscal" frente a las iniciativas legislativas que impliquen un aumento del gasto público. Milei advirtió recientemente sobre los intentos del Congreso de "lanzar un misil fiscal" que ponga en riesgo el superávit.

Posible rechazo del veto en el Congreso

Si Milei decide vetar las leyes, se arriesga a que el Congreso insista en su sanción, superando el veto con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. La oposición cuenta con los votos necesarios para insistir en la ley de emergencia pediátrica y está cerca de lograrlo con la ley de financiamiento universitario.

Rectores y decanos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) solicitaron públicamente al Presidente que promulgue la ley de financiamiento universitario, que prevé la actualización de salarios docentes y no docentes, así como fondos para infraestructura y becas.

Por su parte, los gobernadores advirtieron que un veto a la ley de distribución de los ATN sería considerado una "declaración de guerra". Argumentaron que esta ley elimina la discrecionalidad en el reparto de estos fondos, estableciendo un mecanismo automático basado en la ley de coparticipación.

La ley de ATN establece que el 41,2% de estos fondos corresponderá a la Nación, mientras que el 58,8% se distribuirá entre las provincias según los coeficientes de coparticipación. Los gobernadores estiman que el costo fiscal de esta medida sería del 0,03% del PBI.

Temas Buenos AiresHonorable Senado de la Nación ArgentinaCasa RosadaHonorable Cámara de Diputados de la NaciónJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Hospital Garrahan: por amplia mayoría, el Senado convirtió en ley emergencia pediátrica por un año

Hospital Garrahan: por amplia mayoría, el Senado convirtió en ley emergencia pediátrica por un año

Luis Juez se emocionó al recordar el paso de su hija por el Garrahan: “Son unos terribles ángeles”

Luis Juez se emocionó al recordar el paso de su hija por el Garrahan: “Son unos terribles ángeles”

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

Elisa Carrió anunció que estaba en pareja con un hombre de 95 años, pero después lo desmintió

Elisa Carrió anunció que estaba en pareja con un hombre de 95 años, pero después lo desmintió

Lo más popular
Las fuerzas del cielo no votan
1

Las fuerzas del cielo no votan

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán
2

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político
3

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional
4

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei
5

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano
6

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Más Noticias
Emilio Monzó criticó el rol de Karina Milei: “El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas”

Emilio Monzó criticó el rol de Karina Milei: “El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas”

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Kicillof logró la mejor elección legislativa del peronismo en 20 años

Kicillof logró la mejor elección legislativa del peronismo en 20 años

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: voces en la escena política tucumana

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: voces en la escena política tucumana

Buscan mejorar la interconexión entre barrios de la periferia de San Miguel de Tucumán

Buscan mejorar la interconexión entre barrios de la periferia de San Miguel de Tucumán

Comentarios