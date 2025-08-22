Hospital Garrahan: por amplia mayoría, el Senado convirtió en ley emergencia pediátrica por un año

Minutos después, el recinto viró a un silencio atronador con las palabras de un Luis Juez (PRO, al menos, en los papeles) al borde del quiebre. “Mi hija es expaciente del Garrahan y, cuando uno se desespera como padre, el primer mensaje es vayan al Garrahan’. Uno se nubla en ese momento, piensa en lo peor. Y todo nos volvemos con una cuota de esperanza. ¿Cuánto vale esa esperanza? No lo sé, pero es la única que tenemos como padres y la construimos en el Garrahan. Por ese sólo hecho merece ser tratado de esta manera”, manifestó.