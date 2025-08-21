Secciones
Luis Juez se emocionó al recordar el paso de su hija por el Garrahan: “Son unos terribles ángeles”

El senador cordobés anunció su voto positivo al proyecto que declara la emergencia pediátrica.

21 Agosto 2025

El senador cordobés Luis Juez (PRO) se quebró durante su intervención en el Senado al recordar la experiencia de su hija como paciente del Hospital de Pediatría Garrahan, y destacó la humanidad de los profesionales de la institución: “Son unos terribles ángeles”.

“Mi hija es una expaciente del Garrahan”

Con la voz entrecortada, Juez comenzó su discurso relatando:

“Mi hija es una expaciente del Garrahan. El primer mensaje que le llega a los padres desesperados es ‘vayan al Garrahan’. Uno se nubla en esos momentos, piensa lo peor y dice ‘qué hago con esto’. Hasta que va al Garrahan y lo atienden las personas más idóneas, terribles ángeles, que agarran a nuestros hijos como si fueran sus hijos”.

El legislador resaltó la importancia del hospital pediátrico como lugar de contención:

“Todos nos volvemos con una cuota de esperanza. ¿Cuánto vale esa esperanza? No lo sé. La única esperanza que tenemos los padres cuando tenemos un hijo con problemas la construimos en el Garrahan”.

El pedido de reconocimiento a los profesionales de la salud

En medio del debate parlamentario, Juez subrayó la necesidad de cuidar a los trabajadores del Garrahan, a quienes definió como “insustituibles”:

“Por ese solo hecho, esa gente se merece ser tratada de otra manera. Nosotros como dirigentes políticos tenemos que tener la empatía para cuidar a esa gente. Hablo por los cientos de miles de papás que necesitamos que el Garrahan siga funcionando. No nos pueden robar la última esperanza que nos queda cuando sentimos que el cielo se nos viene encima”.

El apoyo a la emergencia pediátrica

Finalmente, el senador cordobés anunció su voto positivo al proyecto que declara la emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan:

“Voy a acompañar con el alma el voto a esta emergencia pediátrica para el Garrahan”.

El Garrahan, emblema de la salud pública en Argentina

El Hospital Garrahan, inaugurado en 1987, es uno de los principales centros de referencia pediátrica de América Latina. Atiende de manera gratuita a miles de niños y adolescentes de todo el país, y es reconocido por su nivel de complejidad, investigación y el trabajo de sus equipos médicos y de enfermería.

