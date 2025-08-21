Luis Juez se emocionó al recordar el paso de su hija por el Garrahan: “Son unos terribles ángeles”

“Mi hija es una expaciente del Garrahan. El primer mensaje que le llega a los padres desesperados es ‘vayan al Garrahan’. Uno se nubla en esos momentos, piensa lo peor y dice ‘qué hago con esto’. Hasta que va al Garrahan y lo atienden las personas más idóneas, terribles ángeles, que agarran a nuestros hijos como si fueran sus hijos”.