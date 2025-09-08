Secciones
Miguel Acevedo resaltó el triunfo del PJ en Buenos Aires: "Tenemos la responsabilidad de reafirmar ese rumbo"

El vicegobernador habló sobre el desempeño del peronismo. Estrenó su cuenta de X con este primer mensaje.

RESPALDO. Miguel Acevedo resaltó el triunfo del PJ en Buenos Aires. RESPALDO. Miguel Acevedo resaltó el triunfo del PJ en Buenos Aires.
Hace 29 Min

El vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo, celebró la victoria de sus "compañeros peronistas" en Buenos Aires, al calificarla como un respaldo a la gestión enfocada en educación, salud, trabajo y producción.

"Quiero felicitar -dijo Acevedo- a los dirigentes y compañeros de Buenos Aires que alcanzaron una victoria contundente en las elecciones. Este resultado fue una evaluación de gestión y demostró que la gente acompaña a quienes defienden la educación, la salud, el trabajo y la producción".

En un comunicado de prensa, difundido en su cuenta de X, Acevedo destacó que el resultado electoral reflejó el rechazo a políticas que perjudican a jubilados, personas con discapacidad, investigadores, pymes y economías regionales.

"En Tucumán tenemos la responsabilidad de reafirmar ese rumbo: el de la gestión. Desde @tucumanprimero vamos a seguir trabajando para que nuestra provincia tenga una voz firme en el Congreso y para consolidar una Argentina más inclusiva y federal", resaltó en su primer mensaje en la red social X.

