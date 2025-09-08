Miguel Acevedo resaltó el triunfo del PJ en Buenos Aires: "Tenemos la responsabilidad de reafirmar ese rumbo"

El vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo, celebró la victoria de sus "compañeros peronistas" en Buenos Aires, al calificarla como un respaldo a la gestión enfocada en educación, salud, trabajo y producción.
"Quiero felicitar -dijo Acevedo- a los dirigentes y compañeros de Buenos Aires que alcanzaron una victoria contundente en las elecciones. Este resultado fue una evaluación de gestión y demostró que la gente acompaña a quienes defienden la educación, la salud, el trabajo y la producción".
En un comunicado de prensa, difundido en su cuenta de X, Acevedo destacó que el resultado electoral reflejó el rechazo a políticas que perjudican a jubilados, personas con discapacidad, investigadores, pymes y economías regionales.
"En Tucumán tenemos la responsabilidad de reafirmar ese rumbo: el de la gestión. Desde @tucumanprimero vamos a seguir trabajando para que nuestra provincia tenga una voz firme en el Congreso y para consolidar una Argentina más inclusiva y federal", resaltó en su primer mensaje en la red social X.