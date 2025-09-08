Los mercados reaccionan a la derrota de Milei en Buenos Aires: sube el riesgo país y el dólar salta al techo de la banda

Tras la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, los mercados financieros argentinos mostraron una reacción negativa. El riesgo país superó los 1.100 puntos básicos, mientras que las acciones y los bonos experimentaron fuertes caídas.
Tras la apertura del mercado en Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraban importantes pérdidas. Los bonos soberanos también cotizaban a la baja promediando un 20%.
La derrota de La Libertad Avanza (LLA) generó incertidumbre en el mercado sobre la continuidad y el futuro del programa económico impulsado por Javier Milei y Luis Caputo.
Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street sufrieron fuertes bajas. Las mayores caídas se observaron en Grupo Financiero Galicia (-15%), Edenor (-13%), BBVA Argentina (-13%), Pampa Energía (-13%), Supervielle (-12,8%) y Banco Macro (-12,24%). Otras empresas como Transportadora de Gas del Sur (-11%), YPF (-10,41%), Loma Negra (-10%), Vista Energy (-9,77%) y Central Puerto (-8,5%) también registraron retrocesos.
Los bonos en dólares también mostraron una tendencia negativa, con caídas de hasta 8% en los Global 2035, Global 2041 y Global 2046. Como consecuencia, el riesgo país, medido por J.P. Morgan, se elevó por encima de los 1.000 puntos básicos.
Suba del dólar
El dólar dio un salto en la apertura el lunes y cotizaba en el techo de la banda de flotación establecida por el gobierno en medio de una fuerte volatilidad.
En algunos bancos, la divisa estadounidense se llegó a vender a $1460 durante la mañana de este lunes.