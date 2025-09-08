“El resultado consolida al PJ como columna vertebral del frente", dijo Jaldo sobre las elecciones bonaerenses

El gobernador, Osvaldo Jaldo, acompañado por su gabinete de ministros, brindó este lunes una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno donde se refirió al proceso electoral desarrollado en la provincia de Buenos Aires. El mandatario destacó el alto nivel de participación ciudadana y el respeto a las instituciones, calificando los comicios como “un claro ejemplo de madurez cívica”.