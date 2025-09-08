Secciones
“El resultado consolida al PJ como columna vertebral del frente", dijo Jaldo sobre las elecciones bonaerenses

El gobernador felicitó a Axel Kicillof por el resultado de su espacio y aseguró que Tucumán está preparado para afrontar los desafíos económicos.

Hace 1 Hs

El gobernador, Osvaldo Jaldo, acompañado por su gabinete de ministros, brindó este lunes una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno donde se refirió al proceso electoral desarrollado en la provincia de Buenos Aires. El mandatario destacó el alto nivel de participación ciudadana y el respeto a las instituciones, calificando los comicios como “un claro ejemplo de madurez cívica”.

“Argentina sigue madurando democráticamente”, expresó Jaldo, quien felicitó a los partidos y candidatos que participaron en la contienda, en especial al gobernador Axel Kicillof por el desempeño de su espacio político.

En su análisis, el gobernador remarcó que las elecciones se definen en las urnas y no en las encuestas, y valoró la diferencia obtenida por el oficialismo bonaerense, Fuerza Patria, que superó a la oposición por más de trece puntos. “Este resultado consolida al Partido Justicialista como columna vertebral del frente”, sostuvo.

El mandatario también resaltó la participación superior al 60% del electorado bonaerense, considerándola una muestra de compromiso cívico. Mirando hacia las elecciones nacionales del 26 de octubre, se mostró confiado en que el electorado volverá a expresarse con responsabilidad.

En otro tramo de su exposición, Jaldo llamó a preservar la unidad y el trabajo conjunto para sostener la paz social y el crecimiento económico. “Tenemos que seguir trabajando juntos para profundizar lo que se ha logrado en términos de producción, industria y comercio”, señaló.

Respecto de la situación económica nacional, advirtió sobre los efectos que pueden tener los recientes movimientos de los mercados -como el aumento del riesgo país y el valor del dólar-, aunque transmitió tranquilidad a los tucumanos. “Nuestra provincia está consolidada económica y financieramente, lo que nos permitirá seguir adelante pese a los desafíos”, aseguró.

Finalmente, pidió calma y prudencia frente al escenario nacional y reafirmó el compromiso de su gestión con la estabilidad provincial.

El gobernador estuvo acompañado por los ministros Daniel Abad (Economía y Producción), Darío Monteros (Interior), Susana Montaldo (Educación), Federico Masso (Desarrollo Social), Marcelo Nazur (Obras y Servicios Públicos), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad) y Luis Medina Ruiz (Salud Pública); la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur, y el secretario de Producción, Eduardo Castro.

