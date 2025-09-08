Tras la derrota electoral en Buenos Aires, Milei convocó para hoy a una reunión de gabinete

Tras el resultado adverso en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei convocó a una reunión de Gabinete para hoy, a las 9.30, en la Casa Rosada. El objetivo principal del encuentro será analizar la estrategia de cara a las elecciones legislativas de octubre. Se espera la asistencia de ministros y secretarios de alto rango, que incluyen a Karina Milei, a Santiago Caputo y a Martín Menem.
En los comicios de ayer, el peronismo (Fuerza Patria) obtuvo una contundente victoria en la provincia de Buenos Aires, al retener y ampliar su representación en la legislatura provincial. La Libertad Avanza, por su parte, sufrió una derrota al perder más de 13 puntos porcentuales.
Reunión clave del Gobierno
En un discurso desde el búnker de LLA, Milei reconoció la derrota y prometió "corregir todo aquello en lo que nos hayamos equivocado". Estuvo acompañado por miembros clave de su Gabinete, con quienes se reunirá hoy para reevaluar la estrategia electoral.
A pesar del revés, Milei reafirmó que el Gobierno no cambiará el rumbo económico: "El rumbo por el cual fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, se va a redoblar", aseguró, mencionando el equilibrio fiscal, el esquema cambiario y las políticas de desregulación.
“También quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cuál fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, se va a redoblar -resaltó-. “Vamos a mantener el equilibrio fiscal, el esquema cambiario, la política de desregulación, la de Capital Humano, Defensa, vamos a seguir luchando contra la inseguridad, haciendo reformas en el plano del andamiaje legal, el trabajo fuerte que hace el ministro Lugones”, agregó en su discurso tras la derrota en las urnas.
El Presidente insistió en que "no estamos dispuestos a entregar un modelo que tomó la tasa de inflación a 200% y la llevó a 20%. No estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza"-