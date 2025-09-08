Tras la derrota electoral en Buenos Aires, Milei convocó para hoy a una reunión de gabinete

“También quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cuál fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, se va a redoblar -resaltó-. “Vamos a mantener el equilibrio fiscal, el esquema cambiario, la política de desregulación, la de Capital Humano, Defensa, vamos a seguir luchando contra la inseguridad, haciendo reformas en el plano del andamiaje legal, el trabajo fuerte que hace el ministro Lugones”, agregó en su discurso tras la derrota en las urnas.