Secciones
Política

Tras la derrota electoral en Buenos Aires, Milei convocó para hoy a una reunión de gabinete

En los comicios de ayer, el peronismo (Fuerza Patria) obtuvo una contundente victoria, al retener y ampliar su representación en la legislatura provincial.

TRAS LOS RESULTADOS ADVERSOS. Encuentro clave en la Casa Rosada. TRAS LOS RESULTADOS ADVERSOS. Encuentro clave en la Casa Rosada.
Hace 17 Min

Tras el resultado adverso en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei convocó a una reunión de Gabinete para hoy, a las 9.30, en la Casa Rosada. El objetivo principal del encuentro será analizar la estrategia de cara a las elecciones legislativas de octubre. Se espera la asistencia de ministros y secretarios de alto rango, que incluyen a Karina Milei, a Santiago Caputo y a Martín Menem.

En los comicios de ayer, el peronismo (Fuerza Patria) obtuvo una contundente victoria en la provincia de Buenos Aires, al retener y ampliar su representación en la legislatura provincial. La Libertad Avanza, por su parte, sufrió una derrota al perder más de 13 puntos porcentuales.

Reunión clave del Gobierno

En un discurso desde el búnker de LLA, Milei reconoció la derrota y prometió "corregir todo aquello en lo que nos hayamos equivocado". Estuvo acompañado por miembros clave de su Gabinete, con quienes se reunirá hoy para reevaluar la estrategia electoral.

A pesar del revés, Milei reafirmó que el Gobierno no cambiará el rumbo económico: "El rumbo por el cual fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, se va a redoblar", aseguró, mencionando el equilibrio fiscal, el esquema cambiario y las políticas de desregulación.

“También quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cuál fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, se va a redoblar -resaltó-. “Vamos a mantener el equilibrio fiscal, el esquema cambiario, la política de desregulación, la de Capital Humano, Defensa, vamos a seguir luchando contra la inseguridad, haciendo reformas en el plano del andamiaje legal, el trabajo fuerte que hace el ministro Lugones”, agregó en su discurso tras la derrota en las urnas.

El Presidente insistió en que "no estamos dispuestos a entregar un modelo que tomó la tasa de inflación a 200% y la llevó a 20%. No estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza"-

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires
1

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei
2

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza
3

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes
4

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes

Procesaron a un tucumano por transporte de éxtasis
5

Procesaron a un tucumano por transporte de éxtasis

El fútbol como rehén: el precedente que marca la Conmebol en el fallo que eliminó a Independiente
6

El fútbol como rehén: el precedente que marca la Conmebol en el fallo que eliminó a Independiente

Más Noticias
El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Norte Rock 2025: entradas agotadas, escenario montado y la expectativa por la gran fiesta

Norte Rock 2025: entradas agotadas, escenario montado y la expectativa por la gran fiesta

¿Por qué no se termina el problema de la basura en la capital?

¿Por qué no se termina el problema de la basura en la capital?

Actos del PJ: Ministros, legisladores y concejales hicieron pie en Yerba Buena

Actos del PJ: Ministros, legisladores y concejales hicieron pie en Yerba Buena

Procesaron a un tucumano por transporte de éxtasis

Procesaron a un tucumano por transporte de éxtasis

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes

Comentarios